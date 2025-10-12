Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9 časova na putu između naseljenog mesta Uljma i Vlajkovac, u pravcu od Pančeva ka Vršcu!

Policija i Hitna pomoć su na lice mesta stigli u rekordnom roku, kako saznaje Republika, ali nažalost, u putničkom vozilu zatekli su osobu bez znakova života.

Na izvlačenju stradale osobe intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Vršac. Na teren su poslata tri vatrogasca, a intervencija je završena u 10.20 sati.

