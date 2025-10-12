Slušaj vest

U kasnim popodnevnim satima u tunelu posle Užica u smeru ka Zlatiboru dogodila se saobraćajna nesreća.

Uzrok saobraćajne nesreće kod tunela u Užicu kao i stanje učesnika za sada nisu poznati.

Stvaraju se zastoji u oba smera.

Na fotografijama na mrežama vidi se dugačka kolona vozila kod ulaza u tunel.

Policijski službenici uputili su se na mesto nesreće.

