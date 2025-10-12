Slušaj vest

Čiji obaveštajni rukopis najdublje para tkivo Srbije danas, da li se po Beogradu šapuće na ruskom, progovara na engleskom, analizira na nemačkom, a regrutuje na arapskom?

Ko stvarno vuče konce i oblikuje političke tokove, ali i sudbinu ove države u vremenu kada nema neutralnih, već samo pozicioniranih, analizirali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji.

U studiju Kurir televizije su bili Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije", Trivun Ivković, nekadašnji upravnik KP doma Sremska Mitrovica, prof. dr Ratomir Antonović, kriminolog i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima SDB.

Srbija je vrlo uspešna u razbijanju špijunskih mreža od susednih zemalja, dok smo na velike sile već navikli, pa je Antonović odgonetnuo ko ima najveći uticaj u našoj zemlji:

- Ono što sam lično primetio kao građanin, u poslednje vreme ima mnogo engleskih govornika sa čistim britanskim akcentom, ne želim da impliciram ni na šta, ali ta pojava je primetna, pogotovo u Novom Sadu. Mi dobro znamo šta se tamo desilo i nekako pojava ovakvih ljudi u tom gradu budi određena interesovanja. Znamo upliv Velike Britanije, postoji čuvena organizacija koja je bila zainteresovana za dešavanja na našim prostorima.

Ivković se nadovezao na reči Antonovića, pa se dotakao korena problema:

- Počeću od početka, gospodin priča o Vojvodini, ali ja ću o njoj da pričam. Sve je počelo 1988. kada smo se borili da Vojvodina izgubi status države i kada smo to uradili, došao je novi ustav 1989. pa je tada krenuo napad Hrvata, Slovenaca i Šiptara, pa su Nemci forsirali maksimalno. Nemci Vojvodinu gledaju kao deo svoje teritorije, kao što je Rusija uzela Krim, tako Nemci planiraju da uzmu Vojvodinu. Dakle, tu nema najviše Engleza, već Hrvata koji rade za Nemce.

Čiji obaveštajni rukopis danas iscrtava granice na Balkanu? Izvor: Kurir televizija

Spasić je pričao o uticaju stranih agenata:

- Čuje se engleski, ali to je novoengleski, mnogi uče engleski, pa se obraćaju tim jezikom, a ko zna ko se krije iza toga. Kada pričamo o stranim agentima, ja gledam kakav se rat vodi u tom polju između Rusije i Ukrajine i to u centru Beograda. Na Vračaru sede Ukrajinac i Rus, non-stop su na laptopovima, vidite njihov status, to je jedna vrsta rata da vide naše namere i da uspostave određene odnose. Ukrajina je ovde vrbovala ljude da idu na ratište, i to je bio javan konkurs, prema tome, to jeste istina, ali velika istina, a da nas buni, to je da je veliki broj naših građana pristupilo stranih službama.

Marković se nadovezao na hapšenje Fatmira Šeholija zbog špijunaže:

- Meni je zadovoljstvo da sedim sa pametnim ljudima, a ako nešto dođe do medija, to više nije tajno, nego javno, pa on nije bio obaveštajac i tako to. Uvek smo se plašili, makar dok sam ja bio na terenu, jesu oni tajni i koji promene 100 lica za jedan minut. Neko je tamo odlučio da njega puste niz vodu i on ništa nije mogao.

