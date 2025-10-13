Slušaj vest

Kriminalni klanovi koji već duže od decenije vode krvav rat do istrebljenja počeli su da angažuju državljane Severne Makedonije kao izvršioce krvavih likvidacija.

Makedonski državljani, podsetimo, dovode se u vezu sa pokušajem ubistva Marka Ljubiše Kana u Pržnu, Nikole Stankovića Pivceta u Beogradu, kao i planirananjem likvidacije vođe navijača Tadije P., koji se dovodi u vezu sa jednom kriminalnom grupom. Prema rečima sagovornika Kurira, sve češće dovođenje u vezu mladih Makedonaca ukazuje da je kavački klan počeo da regrutuje državljane susedne zemlje.

Nikola Stanković Pivce Foto: Društvene Mreže

- To što se u poslednjih nekoliko kriminalnih obračuna pominju državljani Severne Makedonije ne znači da više nema "kandidata" iz Srbije i Crne Gore. Moguće je da su našli uporište u kriminalnim grupama iz te države i povezali se sa njima. Rat klanova je do sada odneo oko 80 života, desetine pripadnika su uhapšene ili se nalaze u bekstvu, zbog čega se verovatno otvorila potreba za "novim tržištem" - kaže sagovornik Kurira.

On podseća da je među surovo ubijenim Balkancima na teritoriji Bolivije, koji su mučeni, a potom spakovani u džakove, osim Srbina, Hrvata bio i jedan Makedonac.

Podsetimo, Viši sud u Podgorici doneo je naredbu da se za državljaninom Severne Makedonije Andrejom Tanaskovskim (18) raspiše međunarodna poternica, nakon što je 7. avgusta u Pržnu, pored bazena jednog hotelskog kompeksa pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana (56). Tanaskovski je toga dana, kako sumnjaju istražitelji, prišao Kanu i u njegovom pravcu ispalio najmanje dva hica. Jedan je pogodio Budvanina navodno bliskog škaljarskom klanu koji je više puta do sada bio meta, ali on nije zadobio teške povrede. Napadač, kog su snimile i kamere je pobegao i za njim se traga.

Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot

Sumnja se da je Tanaskovski koristio falsifikovanu srpsku ličnu kartu na ime Jovan Galić, rođen 2006. sa prebivalištem u Beogradu, kako bi prikrio identitet.

Makedonski državljanin, kako sumnjaju srpski istražitelji, jedan je od direktnih izvršilaca ubistva Nikole Stankovića Pivceta 20. decembra prošle godine u Kaluđerici. Podsetimo, kao diretkni izvršioci zločina označeni su Nuri N., državljanin Severne Makedonije koji je u bekstvu, Veljko E., i Đorđe M., dok se Aleksa Nijemčević, nekdašnji telohranitelj Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Filip A., Petar Ž. i Željko D. sumnjiče za pomaganje.

Stanković, koji je u vreme kada je ubijen boravio u kućnom pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi u jednom poznatom noćnom klubu, likvidiran je u kući, dok je spavao pored trudne verenice.

- Interesantno je da su istražitelji posle eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici u kojo je nastradao takođe državljanin Severne Makedonije, bivši rukometaš i maneken Martin Sipkovski pronašli kriptovani telefon. Operativne informacije ukazuju da je eksploziv "pentrit" koji mu je zbog nestručnog rukovanja eksplodirao u rukama bio namenjen vođi navijača Tadiji P. Međutim, ono što je iskusnim istražiteljima zapalo za oko jeste pominjanje nadimka koji se dovodio u vezu sa organizovanjem ubistva Pivceta, a koji je otkriven među šifrovanim porukama - kaže izvor Kurira i dodaja da se proverava da li je ista osoba naručila likvidacije navijača i Stankovića.

Martin Sipkovski Foto: Društvene Mreže

Prema njegovim rečima, ne isključuje se da je Makedonac koji je poginuo u stanu, a koji je u vreme kada je nastradao u svojoj državi pobegao iz kućnog pritovora, bio plaćen za likvidaciju.

Makedonski mediji, ranije su objavili da je vođi kavačkog klana bio izdat makedonski pasoš na drugo ime, ali je MUP te države demantovao ove navode.

Vođa "škaljaraca" imao makedonski pasoš Jovan Vukotic, voda škaljarskog klana, koji je ubijen u Istanbulu, bio je u Srbiji osuđen na 15 meseci zatvora jer je koristio falsifikovani makedonski pasoš na ime Georgije Andonov. Tokom suđenja, Vukotić nije poricao da je koristio taj pasoš za prelaske državnih granica od aprila do septembra 2018. ali je tvrdio da je to bio originalni pasoš, izdat u policiji, na drugo ime. Tvrdio je da je bio "prinuđen na to", jer su pripadnici kavačkog klana imali krtice u crnogorskoj policiji, koje su im dojavljivale njegovo kretanje.

BONUS VIDEO: