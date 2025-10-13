Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu oglasilo se za Kurir saopštenjem povodom saobraćajne nesreće, nakon koje je vozilo BMW kojim je upravljao N. S. (23) na autobuskom stajalištu pokosio tinejdžera M. Đ. (17) koji je od zadobijenih povreda preminuo.

- Povodom saobraćajne nezgode koja se dana 08.10.2025. godine dogodila na državnom putu 2A reda br. 16, na deonici puta Malo Crniće-Rašanac, u ataru sela Crljenac, u kojoj su učestvovala vozila marke "citroen C4", kojim je upravljao B. M. (83) iz Crljenca, i BMW 320D, kojim je upravljao N. S (23) iz Kladurova, a u kojoj je smrtno nastradao maloletni M. Đ. (17) iz Crljenca, policijski službenci PS Malo Crniće podneli su Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu protiv obojice vozača, M. B. i N. S, krivičnu prijavu zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja - navodi se u saopštenju:

Poginuli tinejdžer M. Đ. Foto: Društvene Mreže

- Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, posle čega su izvedeni na saslušanje pred javnim tužiocem. Obojica osumnjičenih negirali su odgovornost za izazivanje saobraćajne nezgode. Posle saslušanja, osumnjičenom N. S. (23) određen je pritvor, dok je prema osumnjičenom B. M. (83) određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima, radi obezbeđivanja nesmetanog vođenja postupka. Policijski službenici u saradnji sa postupajućim javnim tužilaštvom nastavljaju aktivnosti radi utvrđivanja da li je NN lice posle saobraćajne nezgode pomeralo telo nastradalog mladića, u vezi čega će se obaviti i potrebna veštačenja, uključujući i DNK veštačenje.