Miroslav Biberdžić iz Desimirovca, nadomak Kragujevca, poznatiji kao Učitelj Biber, preminuo je 10. oktobra od zadobijenih povreda nakon jezive saobraćajne nesreće koja se dogodila 24. septembra ispred Osnovne škole "Radoje Domanović", mesta gde je proveo ceo svoj radni vek, podučavajući generacije đaka!

Do udesa je došlo 24. septembra na magistralnom putu, a automobil koji se kretao velikom brzinom udario je Miroslava dok je prelazio put pored škole. Najšokantnije od svega, vozač je pobegao sa mesta nesreće, gde je ostavio teško povređenog učitelja da leži na putu.

Nesrećni čovek je zadobio teške telesne povrede, zbog kojih se 17 dana borio za život, ali mu nažalost nije bilo spasa.

Porodica je skrhana bolom, a meštani Desimirovca u šoku, ceo kraj tuguje za omiljenim učiteljem. Na društvenim mrežama se nižu poruke oproštaja i tuge od njegovih bivših učenika, kolega i prijatelja.

- Apelujemo da se rasvetli ovaj događaj, da se pronađe krivac i da se poveća bezbednost dece i pešaka na ovom delu puta - poručuje porodica.

Miroslav je, kako piše na društvenim mrežama, bio istinska legenda prosvete, čovek koji je obrazovao stotine dece u ovom kraju. Njegova smrt je ogroman gubitak za školu i za čitav kraj.

Inače, policija od tog dana traga za vozačem koji je bezobzirno pobegao i već 20 dana izmiče pravdi.

