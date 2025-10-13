Slušaj vest

U akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi otkriven je pravi mali laboratorijski pogon za proizvodnju marihuane, kada je osumnjičeni S.M. (35) odmah uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo

neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako piše u saopštenju, policija je tokom pretresa kuće na području Stare Pazove pronašla i zaplenila dva kilograma i 455 grama biljne materije, za koju se sumnja da je marihuana, zatim 56 semenki indijske konoplje, dve biljke u sirovom i suvom stanju, digitalnu vagicu i delove opreme za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, S. M. je zadržan do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.