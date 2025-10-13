Slušaj vest

Krsto Maroš (47), visokorangirani član zloglasnog kavačkog klana iz Kotora, uhapšen je u Španiji!

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, Maroš je lociran i lišen slobode u Malagi, po osnovu crvene poternice koju je raspisao Interpol Podgorica.

On se traži zbog sumnje da je počinio teško ubistvo i formirao kriminalnu organizaciju, a godinama je uspešno izbegavao pravdu koristeći više lažnih identiteta.

- Zahvaljujući direktnoj razmeni operativnih i obaveštajnih informacija između Uprave policije i službi za ciljane potrage država članica EU, precizno smo locirali traženo lice - navodi se u saopštenju.

Istraga pokazuje da je Maroš bio u bekstvu duži vremenski period, skrivajući se i premeštajući po teritoriji Španije, koristeći falsifikovane dokumente. Nakon hapšenja, sledi pokretanje ekstradicionog postupka između Crne Gore i Španije.

Crnogorski istražni organi očekuju njegovo izručenje kako bi odgovarao pred zakonom za najteža krivična dela.

