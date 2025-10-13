Slušaj vest

Kriminalac iz Srbije, koji je višestruko osuđivan, uhapšen je u jednom lokalu na Savskoj cesti u Zagrebu u naizgled slučajnoj raciji zagrebačke policije u kojoj se legitimisao autentičnom hrvatskom ličnom kartom, ali s drugim identitetom.

Aleksandar Majmunović bio je u Srbiji osuđen na četiri godine zatvora zbog saučesništva u pljački zlatare u Zrenjaninu tokom koje je jedan od njegovih kompanjona ubio policajca koji ih je pokušao zaustaviti.

Ubica policajca Danijel Tomić za to je osuđen na 20 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna koju mu je sud mogao izreći jer je u vreme zločina bio mlađi punoletnik.

Majmunović, koji ima državljanstva Srbije i BiH, u Hrvatsku je navodno stigao tek nedavno i koristio je ličnu kartu na ime Dejan Mitrović.

Međutim, policajci su očigledno saznali Majmunovićev pravi identitet te je utvrđeno da je lična karta falsifikovana i da je izdata u Vukovaru s identitetom stvarne osobe, no s Majmunovićevom fotografijom, prema svemu sudeći, na isti način na koji balkanski kriminalci već godinama prevarno dobivaju hrvatske pasoše.

Kako su mediji ranije pisali, Specijalni sud je 2010. godine osudio sedam članova kriminalne grupe na ukupno 48 godina i tri meseca zatvora, za pljačku tri zlatare, među kojima je i ona tokom koje je ubijen policajac na dužnosti, Vladimir Grandić (30).

- Danijel Tomić je osuđen za krivično delo teško ubistvo jer je 1. aprila 2009. godine pucao Grandiću u grudi i naneo mu povrede od kojih je nekoliko dana kasnije umro, dok je organizator grupe Slavko Ristić osuđen na osam godina zatvora. Nenad Matić osuđen je na pet godina zatvora, Aleksandar Majmunović i Ivan Nikolić na po četiri godine, Zoran Jovanović na tri godine i osam meseci, a Vladimir Vojinović na tri godine i sedam meseci zatvora - pisali su mediji.

Sudija je nakon izricanja presude rekla da je sud utvrdio da je optuženi Tomić "odlučno pucao" u grudi Grandiću koji je radio svoj posao i nije upotrebljavao silu kada je grupu zaustavio na putu Zrenjanin-Novi Sad posle pljačke zlatare.

- Za ovo delo predviđena je najstroža kazna od 40 godina zatvora, ali je Tomić mlađi punoletnik, imao je 19 godina i štiti ga zakon i zato za njega ne dolazi u obzir maksimalna kazna od 40 godina, nego je za njega najstroža kazna 20 godina. Tomić je mlad, ali je i Grandić bio mlad, imao je 30 godina i trudnu ženu, a njegovo dete je osuđeno da nikada ne vidi oca - rekla je sudija u obrazloženju presude.

Grandić je policijskim motociklom BMW zaustavio "citroen" kojim su članovi grupe bežali ka Novom Sadu pošto su opljačkali zlataru u Zrenjaninu i naredio optuženom Jovanoviću da izađe iz automobila i počeo da ga pretresa. Tada je Tomić izašao iz kola i pucao policajcu u grudi. Grandić je, inače, bio obavešten da grupa lopova beži putem ka Novom Sadu pošto je pobegla patroli koja ih je jurila "mercedesom".

Sud je utvrdio da je Ristić krajem 2008. godine organizovao kriminalnu grupu radi vršenja razbojništava uz upotrebu sile i zastrašivanjem, nabavljao je automobile i oružje koje su koristili u pljačkama, a organizovao je i prodaju opljačkanog nakita.

Optuženi su 17. marta te godine opljačkali zlataru u Novoj Pazovi i uzeli nakit vredan 990.000 dinara, pošto su udarili radnicu zlatare i pretili joj, zatim su u Požarevcu 23. marta opljačkali zlataru i izneli pet kilograma zlatnog nakita vrednog 7,45 miliona dinara uz pretnju radnici "ne budi luda, pucaću ti u glavu, a ne noge", a 11. aprila iz zlatare u Zrenjaninu opljačkali su nakit vredan 8,1 miliona dinara.

Kako je sud utvrdio, ukupna vrdnost opljačkanog nakita iznosila je 16,5 miliona dinara.

