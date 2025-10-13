Slušaj vest

Dušan Durmišević (21) iz Pirota nakon šest dana borbe preminuo je od teških povreda koje je zadobio je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći.

Nesreća se desila 5. oktobra oko 16.30 časova na raskrsnici ulica Stefana Prvovenčanog i Takovske u Pirotu.

- Sumnja se da je do nesreće došlo kada je vozač automobila marke "mercedes" nemačkih registarskih oznaka preticao kolonu od tri vozila u ulici Stefana Prvovenčanog. U tom trenutku automobil "opel" koji se nalazio na čelu kolone započeo je skretanje u levo u Takovsku ulicu. Tada je došlo do stravičnog bočnog sudara - navodi naš sagovornik i dodaje:

Dušan sa suprugom Foto: Društvene Mreže

- "Mercedes" je udario u zadnji deo "opela" gde je sedeo Dušan koji je od siline udarca probio zadnji prozor vozila i ispao iz kola. Pao je na kolovoz i nije davao znake života. Tom prilikom zadobio je teške povrede glave, a kolima Hitne pomoći odmah je transportovan u Klinički centar Niš gde su se lekari danima borili za njegov život, tačnije do 11. oktobra kada je podlegao povredama.

Svi koji su ga poznavali su se molili da mladić, inače otac jednogodišnjeg deteta, preživi i da izađe kao pobednik iz ove teške životne borbe. Nažalost, i pored svih napora lekara Kliničkog centra Niš on je podlegao povredama.