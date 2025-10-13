Slušaj vest

Na deonici auto-puta Pakovraće - Požega, u blizini tunela Munjino brdo, jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su, prema prvim informacijama, povređene tri osobe.

- Sve povređene su vozilima Hitne pomoći prevezene na odeljenje urgentne medicine čačanske bolnice. Dvoje putnika zadobilo je lakše povrede, dok je jedna osoba teže povređena.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a uviđaj obavljaju pripadnici saobraćajne policije. Zbog udesa saobraćaj se na ovom delu auto-puta odvija usporeno.

(Kurir.rs/RINA)

