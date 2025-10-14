Slušaj vest

"Moja duša je sada tamo kod anđela. Nije mogao da izdrži i služi nama i našoj ćerkici, ali će služiti anđelima. Duško moj, duša mi se cepa dok pišem ovo, ali neka te anđeli čuvaju i počivaj u miru.Volimo te tvoja ćerka i ja najviše na svetu" - piše u potresnoj poruci koju je objavila neutešna supruga Dušana Durmiševića (21) iz Pirota koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. 

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 5. oktobra oko 16.30 časova na raskrsnici ulica Stefana Prvovenčanog i Takovske u Pirotu. Sumnja se da je do nesreće došlo kada je "mercesdes" preticao kolonu vozila i udario u "opel" koji je počeo skretanje u levo. Došlo je do bočnog sudara i Dušan koji je sedeo na zadnjem sedištu je ispao iz kola. Šest dana se borio za život. 

"Neka počiva u miru, dobri naš Dule", "Saučešće porodici", "Ne mogu da verujem da nije preživeo... čovek dobrog srca", "Sada je sa anđelima koji će vas čuvati", "Bato, počivaj u miru i neka ti Bog otvori vrata od raskog naselja, tamo pripadaš" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod objave supruge. 

dusan 2.jpg
Dušan i njegova supruga Foto: Društvene Mreže

Vrati nam se kući živ i zdrav

Naime, neutešna supruga Dušana Durmiševića koji je šest dana proveo u Kliničkom centru Niš gde su se lekari borili za njegov život, posvetila mu je i ohrabrujuću poruku na društvenim mrežama. 

- Srećna nam druga godišnjica braka Beco! Budi jak i drži se. Vrati nam se što pre kući živ i zdrav! Volimo te i čekamo - piše u objavi supruge koja je uz to podselila i zajedničku porodičnu fotografiju. 

Tri dana nakon nesreće Durmiševići su planirali da proslave godišnjicu braka, ali nažalost to se nije desilo. 

- Sada moramo da se oprostimo od tebe, brate. Ostavio si nam u amanet dve princeze koje si voleo više od živote. Čekale su te da dođeš kući i da zajedno proslavite vaš datum. Ali to se nije desilo... Večno ćemo biti tužni - piše u jednoj od objava na mrežama. 

Borba od šest dana

Pa da podsetimo, automobila marke "mercedes" nemačkih registarskih oznaka preticao je kolonu od tri vozila u ulici Stefana Prvovenčanog. U tom trenutku "opel" koji se nalazio na čelu kolone i započeo je skretanje u levo u Takovsku ulicu. Tada je došlo do stravičnog bočnog sudara. "Mercedes" je udario u zadnji deo "opela" gde je sedeo Dušan koji je od siline udarca probio zadnji prozor vozila i ispao iz kola. Tom prilikom zadobio je teške povrede glave, a kolima Hitne pomoći odmah je transportovan u Klinički centar Niš gde su se lekari danima borili za njegov život, tačnije do 11. oktobra kada je podlegao povredama.

