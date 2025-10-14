Slušaj vest

"Moja duša je sada tamo kod anđela. Nije mogao da izdrži i služi nama i našoj ćerkici, ali će služiti anđelima. Duško moj, duša mi se cepa dok pišem ovo, ali neka te anđeli čuvaju i počivaj u miru.Volimo te tvoja ćerka i ja najviše na svetu" - piše u potresnoj poruci koju je objavila neutešna supruga Dušana Durmiševića (21) iz Pirota koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 5. oktobra oko 16.30 časova na raskrsnici ulica Stefana Prvovenčanog i Takovske u Pirotu. Sumnja se da je do nesreće došlo kada je "mercesdes" preticao kolonu vozila i udario u "opel" koji je počeo skretanje u levo. Došlo je do bočnog sudara i Dušan koji je sedeo na zadnjem sedištu je ispao iz kola. Šest dana se borio za život.

"Neka počiva u miru, dobri naš Dule", "Saučešće porodici", "Ne mogu da verujem da nije preživeo... čovek dobrog srca", "Sada je sa anđelima koji će vas čuvati", "Bato, počivaj u miru i neka ti Bog otvori vrata od raskog naselja, tamo pripadaš" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod objave supruge.

Dušan i njegova supruga Foto: Društvene Mreže

Vrati nam se kući živ i zdrav

Naime, neutešna supruga Dušana Durmiševića koji je šest dana proveo u Kliničkom centru Niš gde su se lekari borili za njegov život, posvetila mu je i ohrabrujuću poruku na društvenim mrežama.

- Srećna nam druga godišnjica braka Beco! Budi jak i drži se. Vrati nam se što pre kući živ i zdrav! Volimo te i čekamo - piše u objavi supruge koja je uz to podselila i zajedničku porodičnu fotografiju.

Tri dana nakon nesreće Durmiševići su planirali da proslave godišnjicu braka, ali nažalost to se nije desilo.

- Sada moramo da se oprostimo od tebe, brate. Ostavio si nam u amanet dve princeze koje si voleo više od živote. Čekale su te da dođeš kući i da zajedno proslavite vaš datum. Ali to se nije desilo... Večno ćemo biti tužni - piše u jednoj od objava na mrežama.

Borba od šest dana