Nišlija Lj.P. (71) pravosnažno je osuđen na devet godina zatvora zbog silovanja devojke koja je kod njega bila podstanarka.

Na taj način Apelacioni sud u Nišu preinačio je presudu Višeg suda kojem je Lj.P. izrečeno osam godina zatvora zbog seksualnog napada na studentkinju, a na koju se žalilo Više javno tužilaštvo.

Lj.P. je iskoristio poverenje devojke koja je kod njega stanovala i silovao je, a kako se saznaje, ovo mu nije prvi seksualni delikt, zbog čega mu je izrečena i visoka kazna.

Na pravosnažnu presudu mogu se izjaviti samo vanredni pravni lekovi, ali oni ne odlažu izvršenje sudske odluke.

Punomoćnik oštećene devojke Zoran Stambolić pokrenuo je pred Višim sudom u Nišu postupak za nadoknadu štete protiv Lj.P.

Stambolić je podneo tužbu zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova nastalih usled seksualnog napada.

(Informer)

