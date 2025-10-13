Nije mu prvi put

Nije mu prvi put

Nišlija Lj.P. (71) pravosnažno je osuđen na devet godina zatvora zbog silovanja devojke koja je kod njega bila podstanarka.

Na taj način Apelacioni sud u Nišu preinačio je presudu Višeg suda kojem je Lj.P. izrečeno osam godina zatvora zbog seksualnog napada na studentkinju, a na koju se žalilo Više javno tužilaštvo.

Lj.P. je iskoristio poverenje devojke koja je kod njega stanovala i silovao je, a kako se saznaje, ovo mu nije prvi seksualni delikt, zbog čega mu je izrečena i visoka kazna.

Na pravosnažnu presudu mogu se izjaviti samo vanredni pravni lekovi, ali oni ne odlažu izvršenje sudske odluke.

Punomoćnik oštećene devojke Zoran Stambolić pokrenuo je pred Višim sudom u Nišu postupak za nadoknadu štete protiv Lj.P.

Stambolić je podneo tužbu zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova nastalih usled seksualnog napada.

(Informer)

