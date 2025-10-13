NIŠLIJA (71) SILOVAO PODSTANARKU: Apelacioni sud povećao kaznu okrivljenom povratniku!
Nišlija Lj.P. (71) pravosnažno je osuđen na devet godina zatvora zbog silovanja devojke koja je kod njega bila podstanarka.
Na taj način Apelacioni sud u Nišu preinačio je presudu Višeg suda kojem je Lj.P. izrečeno osam godina zatvora zbog seksualnog napada na studentkinju, a na koju se žalilo Više javno tužilaštvo.
Lj.P. je iskoristio poverenje devojke koja je kod njega stanovala i silovao je, a kako se saznaje, ovo mu nije prvi seksualni delikt, zbog čega mu je izrečena i visoka kazna.
Na pravosnažnu presudu mogu se izjaviti samo vanredni pravni lekovi, ali oni ne odlažu izvršenje sudske odluke.
Punomoćnik oštećene devojke Zoran Stambolić pokrenuo je pred Višim sudom u Nišu postupak za nadoknadu štete protiv Lj.P.
Stambolić je podneo tužbu zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova nastalih usled seksualnog napada.
(Informer)
