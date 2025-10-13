Slušaj vest

U zgradi Elektroprivrede Srbije u Novom Sadu izbio je požar.

Kako se može videti na snimcima koji su obavljeni na društvenim mrežama, crni dim izbija iz zgrade.

"Gori zgrada EPS-a u Novom Sadu", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.

Veliki broj vatrogasaca krenuo na lice mesta.

 Nakon brze intervencije vatrogasaca, lokalizovan je požar u zgradi EPS-a. Zgrada je evakuisana, a kako javlja 

"192_rs", prema prvim informacijama nema povređenih lica.

