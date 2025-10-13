Hronika
GORELA ZGRADA EPS U NOVOM SADU: Crni dim kuljao na sve strane, vatrogasci brzo reagovali (video)
U zgradi Elektroprivrede Srbije u Novom Sadu izbio je požar.
Kako se može videti na snimcima koji su obavljeni na društvenim mrežama, crni dim izbija iz zgrade.
"Gori zgrada EPS-a u Novom Sadu", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.
Veliki broj vatrogasaca krenuo na lice mesta.
Nakon brze intervencije vatrogasaca, lokalizovan je požar u zgradi EPS-a. Zgrada je evakuisana, a kako javlja
"192_rs", prema prvim informacijama nema povređenih lica.
