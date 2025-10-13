Slušaj vest

Krsto Maroš (47), visokopozicionirani član kavačkog kriminalnog klana iz Kotora i blizak odbeglom šefu klana, Radoju Zviceru, uhapšen je u Španiji po crvenoj Interpolovoj poternici! Inače, Maroš je jedan od 14 optuženih za brutalno ubistvo Nikole Stanišića, a jedan od 31 osobe optužene da su direktno ili na neki način bile uključene u ubistva Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića!

Jezivi detalji mučenja Nikole Stanišića

Stanišić je otet 1. avgusta 2020. godine oko 16 časova. Kako se navodi u dokumentaciji tužilaštva, na putu između Kotora i Vrmača, trojica pripadnika pomenutog klana oteli su ga i zverski mučili te noći, a prema spisima, mučenje je trajalo od 1. do 2. avgusta 2020. godine, a sve je nadgledao Slobodan Kašćelan, koji je zajedno sa Zvicerom na čelu klana.

Kako su pisali crnogorski mediji, u zapisima se navodi da je Stanišić bio svučen do gole kože i prebijan kako bi otkrio za koga radi, gde se nalaze skrovišta oružja i drugih pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Nakon što su mu zapretili smrću, dozvolili su mu da se pomoli, a u trenutku dok je molitvu izgovarao, ispalili su u njega više hitaca iz vatrenog oružja i ubili ga.

Sve razotkriveno putem Skaja Istražitelji su presreli poruke članova kavačkog klana u kojima su planirali ubistvo Stanišića. Komunikacija otkriva kako su međusobno podelili uloge i zadatke prilikom priprema i izvršenja krivičnog dela, a između ostalog spominje se i ime Maroša. U porukama su razmenjivane i fotografije mučenja, uz detaljne opise ko ga je udarao, vezivao i zlostavljao.

Uključen i u ubistva Hodžića, Spahića i Kapetana

Spahić i Hodžić, da podsetimo, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine. O ovom dvostrukom ubistvu navodi se da je njih dvojicu u kuću "kavčanina" Ratka Živkovića doveo upravo Mile Radulović koji nije znao šta im se tamo sprema, verujući u kumovske odnose sa Živkovićem. Iza jezive organizacije kako se navodi, stoji upravo Zvicerov klan, čiji je pripadnik i uhapšenin Kotoranin.

- Kapetan je seo u auto sa Živkovićem, dok su ih Hodžić i Spahić pratili svojim vozilom. Kad su stigli u kuću Hadžić je ubijen prvi, a kao direktni izvršilan navodi se izvesni "kavčanin" Marko Kilibarda koji je, po svemu sudeći, odgovarao visokorangiranom pripadniku ovog klana koji se nalazi u zatvoru u Crnoj Gori, Igoru Božoviću - otkriveno je jednom prilikom u emisiji "Sjenke" koja se emituje na crnogorskoj TV.

- Spahića su vezali trakom, tukli i mučili, a kasnije ubili hicima iz pištolja. U optužnici se navodi da su njihova tela premeštana čak tri puta - navodi se u emisiji i dodaje:

- Sumnja se da su tela Hodžića i Spahića prvo zakopana u jami u danilovgradskom selu na placu koji je u vlasništvu Radoja Zvicera, odakle su iste noći premeštena u jamu kod lokalnog seoskog groblja. Odatle su premeštena u maju 2021. godine rovokopačem.

Uhapšeni Maroš bio je navodno uključen i u ubistvo Mileta Radulovića Kapetana. Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, pripadnici kavačkog klana nakon brutalnog mučenja zadavili su ga, pa njegovo telo spalili na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

