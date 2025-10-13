Slušaj vest

Pripadnici saobraćajne policije, tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom „Fokus na putu“, koja je od 6. do 12. oktobra ove godine sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), sankcionisali su 3.397 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i 1.128 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza.

Tokom akcije, kako je saopšteno iz MUP, saobraćaj je kontrolisan na više od 7.000 kontrolnih tačaka širom zemlje, a pored navedenih prekršaja, otkriveno je još gotovo 10.000 drugih prekršaja.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom skreće pažnju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode za četiri do čak 20 puta, pa će u cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja na putevima i u nastavku godine biti preduzimane mere pojačane kontrole u cilju otkrivanja i sankcionisanja pomenutih prekršaja - navodi se u policijskom saopštenju.

