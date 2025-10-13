Slušaj vest

Svaki dolazak na sud da bi se otkrio ubica mog sina je zaista veliki stres. Pogotovu što dolazim svaki put iz inostranstva, avionom i ceo proces me uznemirava. Nadam se pravednoj presudi - kaže za Kurir, Dragana Nikolić, majka tragično nastradalog Alekse Stojmenovića (26) koji je u tuči u restorana "Oaza" u Aleksincu izgubio život.

Ova velika tragedija se dogodila 16. maja 2021. godine na proslavi 18. rođendana jedne Aleksinčanke.

Za smrt Alekse Stojimenovića je optužnica podignuta protiv Ognjena P. (21) iz istog grada kome je danas održano ročište u Višem sudu u Nišu, a na kome su po drugi put prikazani snimci tuče iz kafane gde se slavilo u vreme kada je u celoj zemlji harao virus korone.

Tuča je prvo izbila u kafani da bi se nastavila na terasi gde je Aleksa i povređen, a od čega je preminuo. Snimke je analizirao Dragan Jovanović, stručni saradnik odbrane Ognjena P. koji je rekao da se na snimku ne uočava da je optuženi udario Aleksu jer bi putanja ruke i tela bila potpuno drugačija.

- Ne znam više ni šta bih rekla. Odbrana dovodi stručnog saradnika i svaka čast čoveku, ali on je elektroinženjer i mislim da nije kompetentan da analizira tu situaciju. Meni se čini da se ceo proces strašno odugovlači. Nadam se da će na sledećem ročištu ili nakon završne reči sve biti mnogo jasnije i da će se okončati ovaj mučan proces - rekla je Nikolićeva za naš list.

I tužiteljka je na suđenju rekla da stručni saradnik ne može da se izjašnjava o mehanici kretanja učesnika u tuči.

Zastupnički tim Ognjena P. je zatražio da se saslušaju dvojica maloletnika koji su učestvovali u tuči. Tome se usprotivilo tužilaštvo koje je predložilo da se pročitaju njihovi iskazi dati pred sudijom za maloletnike.

Sledeće suđenje je zakazano za 7. novembar.