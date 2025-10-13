Slušaj vest

Tokom pregleda kuće strave u Ritopeku 4. februara 2021. kada su uhapšeni pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, forenzičari su pronašli “mrlje i kapljice” nalik na krv na zidovima dnevne i spavaće sobe, kupatila, zatim na vratima frižidera, šanku i radijatoru, kao i garnituri za sedenje.

Zapisnici sačinjeni tokom prikupljanja dokaza u kući, kao i više od 200 fotografija spoljašnjosti i unutrašnjosti kuće u Ritopeku, čiji je vlasnik optuženi Vlade Draganić, izvedeni su kao dokaz danas na suđenju kriminalnoj grupi pred Specijalnim sudom u Beogradu. Podsetimo, navodima optužnice, oni se terete za sedam ubistava.

Na nekoliko fotografija prikazanih u sudnici vide se i mrlje koje podsećaju na krv na ulaznom pragu u kuću, radijatoru i zidovima, i garderobi.

- Tu je nađen DNK od mog sina, nađen je i trag ženske osobe - rekao je Draganić kada je prikazana fotografija zidanog šanka koji deli dnevnu sobu od kuhinje.

U sudnici su prikazane i fotografije muške garderobe, patika, trenerke, kao i pancir prsuluka, zatim navijački šal Crvene Zvezde, kao i ženska roze pidžama. Takođe su tokom pretresa pronađene i drvene motke, kombinezon, računi, prazne flaše vode i soka, baštensko crevo, nož i drugi predmeti. Na fotografijama se vidi i selotejp traka, zatim polica u garaži iza koje je kasnije pronađena skrivena prostorija, u kojoj su pripadnici klana, prema optužnici, mučili ubijali, kasapili i mleli žrtve. Takođe, pronađena je i policijska Stop palica, kao i uređaji za elektronski nadzor.

Inspektori su tokom potrge za dokazima, pregledali i septičku jamu, roštilj, kao i bunar u dvorištu kuće, a na fotografijama je i zgarište na kom su pronađeni metalni predmeti, odnosno dugmici i delovi tkanina. Prema optužnici, na mestu na kom je zgarište, pripadnici kriminalne grupe palili su garderobu žtrava i druge predmete korišćene za izvršenje krivičnih dela.

- U izveštajima se navodi da su tragovi nalik na krv pronađeni na vratima, garderobi, zidu i određenim slivnicima. Veštaci su ovde jasno i glasno potvrdili da tu nema tragova krvi navodno oštećenih - rekao je advokat Dejan Lazarević, posle izvođenja ovih dokaza.

Marko Miljković, koji je optužen da je sa Belivukom bio organizator kriminalne grupe posebno se osvrnuo na fotografije izvađenih pločica kao i potpis inspektora Božidara Stolića na izveštajima o forenzičkom pregledu lica mesta.

Božidar Stolić Foto: Zorana Jevtić

- Obratite pažnju na izveštaj u kom se navodi da je bio prisutan inspektor Božidar Stolić, koji je ulazio u kuću, a za kog je pravosnažnom presudom utvrđeno da je prljavi policajac. Mi tvrdimo da su se vršile nečasne radnje i podmetali dokazi, a tužilac tvrdi da su to časni policajci, evo došli smo do toga da je uviđaju u kući prisustvovao nečasni policajac - rekao je Miljković.

Božidar Stolić podsetimo, oduđen je zbog sumnje da je odavao informacije pripadnicima klana koji su na slobodi. Kako se navodi, on je posle hapšenja Belivuka i Miljkovića navodno poslao poruku njihovim saradnicim “da se dobro drže i da ništa ne govore”. Kako je Kurir pisao, prema dokumentaciji, on je bio jedan od prvih inspektora koji su ušli u kuću u Ritopeku.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir

- Videli smo sa slika da je kuća normalna, ima parket, okrečena je, ima kupatilo, tuš kabinu. Posle ulaska u kuću, ona je potpuno uništena. Nema govora o tome da su to zakonite radnje. Podignute su pločice, tu je radio ko šta hoće. Videli ste tuš kabinu, svedoci saradnici su tvrdili da su se tu tuširali posle izvršenih krivičnih dela, a njihovog DNK nema - nastavio je izlaganje Miljković i dodao da su Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin “za sada svedoci saradnici”.

Miljković je potom naveo i da je nelogično da su predmeti paljeni na zemlji, a ne na roštilju kada je već postojao u dvorištu.

- Što se tiče bunara, alpinisti su vadili kosti, pa se pisalo da su kosti oštećenih, a onda se ispostavilo da su životinjske kosti - analizirao je okrivljeni Miljković fotografije bunara u dvorištu kuće u Ritopeku.

On je potom naveo i da na fotografijama od 7. februara 2021. nikakva tajna prostorija nije pronađena, kao ni tajna vrata. Podsetimo, tajna prostorija pronađena je tek posle skoro tri meseca.

- Kao da tu policiju nisu mogli da pomere tri meseca. Kako to da niko ništa baš nije primetio - rekao je Miljković za sudskom govornicom.

U sudnici su danas izvedeni i dokazi koji se odnose na pretresanje stanova na dan hapšenja kriminalne grupe 4. februara 2021. godine, ali i kuće u Ritopeku.

Kod optuženog Borisa Karapandžića, kako je navedeno u potvrdi o privremeno oduzetim predmetima, policija je pronašla i oduzela telefon sa Skaj aplikacijom, kao i sekiru i drvenu palicu.

- Kod Borisa Karapandžića je pronađen telefon sa Skaj aplikacijom - konstatovao je tužilac Saša Ivanić, na šta se javio i okrivljeni i naveo da „pošto tužilac kaže da mu je oduzet telefon sa Skajem, on želi da kaže da to nije istina“.