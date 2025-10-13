Slušaj vest

Nakon teškog udesa koji se jutros dogodio u tunelu Munjino brdo na deonici auto-puta Miloš Veliki između Pakovraća i Požege, lekari čačanske bolnice trenutno se bore za život jedne žene. Na prijemno odeljenje primljene su tri osobe povređene u saobraćajnoj nezgodi.

- Jedna ženska osoba nakon dijagnostike, sa konstatovanim teškim telesnim povredama, prebačena je u jedinicu intenzivne nege i lekari se bore za njen život. Dva muškarca imaju stabilne vitalne parametre i u toku je njihova dijagnostika – potvrđeno je za RINU.

Udes u tunelu Munjino brdo Foto: RINA

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a uviđaj na licu mesta obavlja saobraćajna policija. Zbog udesa saobraćaj se u tunelu i dalje odvija usporeno.