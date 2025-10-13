Hronika
PRVE SLIKE UDESA U TUNELU: Lekari se bore za život žene povređene na auto-putu Miloš Veliki
Nakon teškog udesa koji se jutros dogodio u tunelu Munjino brdo na deonici auto-puta Miloš Veliki između Pakovraća i Požege, lekari čačanske bolnice trenutno se bore za život jedne žene. Na prijemno odeljenje primljene su tri osobe povređene u saobraćajnoj nezgodi.
- Jedna ženska osoba nakon dijagnostike, sa konstatovanim teškim telesnim povredama, prebačena je u jedinicu intenzivne nege i lekari se bore za njen život. Dva muškarca imaju stabilne vitalne parametre i u toku je njihova dijagnostika – potvrđeno je za RINU.
Udes u tunelu Munjino brdo Foto: RINA
Uzrok nesreće za sada nije poznat, a uviđaj na licu mesta obavlja saobraćajna policija. Zbog udesa saobraćaj se u tunelu i dalje odvija usporeno.
(Kurir.rs/RINA)
