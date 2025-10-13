Slušaj vest

U selu Jablanica, nadomak Zaječara, jutros je došlo do tragedije kada se, prema prvim informacijama, jedna osoba utopila u ribnjaku.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici Policijske uprave Zaječar i ekipa Hitne pomoći, ali su mogli samo da konstatuju smrt. Uviđaj je u toku, a policija utvrđuje identitet nastradale osobe i okolnosti pod kojima je došlo do utapanja.

Prema nezvaničnim saznanjima, telo je u vodi primetio meštanin koji je odmah obavestio nadležne službe. Ribnjak se nalazi na periferiji sela i često ga posećuju lokalni ribolovci, pa će istražitelji pokušati da utvrde da li je nesreća posledica nepažnje, pada u vodu ili nekog drugog uzroka.