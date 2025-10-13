Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas prepodne, u mestu Novo Selo kod Velike Plane, kada je putnički voz udario u kombi kurirske službe na pružnom prelazu.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo u trenutku kada je kombi, iz zasad nepoznatih razloga, pokušao da pređe prugu neposredno pre nailaska voza. Udar je bio snažan, a prednji deo vozila, u kojem se nalazi motor, potpuno je smrskan.

Iako prizor deluje dramatično, prava je sreća da u ovoj nezgodi niko nije povređen. Vozač kombija prošao je bez težih povreda, a lekarska ekipa je preventivno obavila pregled na licu mesta.

Policija i železnička inspekcija izvršile su uviđaj, a saobraćaj na toj deonici bio je privremeno obustavljen dok je voz povučen sa mesta sudara i kombi uklonjen sa pruge.

Tačan uzrok nesreće biće utvrđen nakon istrage, ali se pretpostavlja da su nepažnja vozača i eventualni propusti u obezbeđenju prelaza mogli doprineti nezgodi.