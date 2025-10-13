Slušaj vest

Policija u Preševu uhapsila je A. S. (26) iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

“Sumnja se da je on 9. oktobra ove godine, u večernjim satima, u okolini Preševa, vozeći automobil „bmv“ udario u bicikl kojim je upravljao muškarac (54) koji se kretao u istom smeru, a potom se udaljio.

Pedesetčetvorogodišnjak je tom prilikom pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede od kojih je ubrzo preminuo.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu”, navodi policija.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Bujanovcu odredila mu je pritvor do 30 dana.

Podsećamo, saobraćajna nesreća se u četvrtak uveče dogodila kod Preševa, na državnom putu II A reda oko 20 I 15 časova, između sela Reljan i Aliđerce. potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

Biciklista (54) I vozač automobila kretali su se u istom smeru, na taj način je došlo do kontakta između vozila I bicikla, kada je najverovatnije vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom.