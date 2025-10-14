Slušaj vest

Bacili su mog sina na pod, trojica su ga držala dok ga je osumnjičeni ubica kuhinjskim nožem ubadao! Monstrum, za kojim je policija sada raspisala poternicu počinio je beskrupulozan zločin bez ikakvog povoda!

Ove bolne reči za Kurir izrekla je neutešna Ana Jović, majka studenta Vukašina Stankovića (23) koji je brutalno ubijen u noći između 30 i 31. avgusta, dva sata iza ponoći ispred jedne kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru u Beogradu. Četvorica napadača razbežali su se nakon krvavog napada, a trojica su do sada uhapšena, dok se za glavnoosumnjičenim Đorđem Makićem (19) intezivno traga. MUP Srbije oglasio se saopštenjem u petak, objavivši fotografiju begunca, a detaljnije o tome pročitajte OVDE.

Osumnjičeni Đorđe Makić Foto: Mup

Ubica opasan

- Smatram da je jako dobro što je policija izdala saopštenje u kome su naveli da se traga za osumnjičenim Đorđem Makićem sa Novog Beograda uz priloženu fotografiju kako bi javnost bila upućena da je on osumnjičen za težak zločin u kom je ubijen moj sine jedinac, Vukašin - navodi Ana i dodaje:

- Kao građani moramo da budemo obazrivi s obzirom na to da je osumnjičeni ubica i dalje na slobodi. Može biti bilo gde i može počiniti opet isto krivično delo. Opasan je i to treba imati na umu. Osumnjičen je da mi je ubio sina i to dete koje nikada pre toga nije video i nije upoznao. Trojica su držala mog sina na podu, dok ga je on besomučno ubadao nožem i to kuhinjskim.

Majka koja je odlučila dostojanstveno u svom najvećem bolu da se bori za pravdu, kaže da je objava MUP Srbije bila dodatno bolna i teška jer je objavljena na dan kada je sinu davala četrdesetodnevni pomen.

1/5 Vidi galeriju Pomen Vukašinu Stankoviću koju je ubijen na Vračaru Foto: privatna arhiva

- Tokom istrage saznala sam za kim policija i tužilaštvo tragaju, ali je ta vest obelodanjena na dan pomena mom sinu, pa je ta vest probudila u meni mnoga osećanja. Tuga, bol, bes - sve se skupilo. Ali opet kažem, mislim da je dobro što je tako javno objavljeno - kaže Ana i sa ponosom govori:

- Ja sam bila majka koja je 23 godine živela sa takvim anđelom od deteta. Ponosna sam na to. Mi se nikada nismo posvađali, mi smo bili najbolji tim. Zahvalna sam na tome što mi ga je život dao, ali boriću se da pravda bude zadovoljena jer je Vukašin bio dete za primer, a otišao je na tako svirep način i to bez ikakvog razloga.

Vukašin Stanković ubijen bez ikakavog povoda Foto: Privatna arhiva

Inače, da podsetimo, u policijskom saopštenju navodi se da u zajedničkoj saradnji sa UKP, Odeljenjem za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu tragaju za osumnjičenim počiniocem Đorđem Makićem, koji se sumnjiči, da je kobne večeri sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici u Beogradu.

- Sumnjiči se da je učestvovao u tuči u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život. Podsećamo, da su prethodno uhapšeni A. K. (18) i dvojica sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju - navodi se između ostalog u saopštenju MUP-a.

Mesto gde je ubijen Vukašin Stanković Foto: Kurir.rs

Istragu povodom ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Istražiteljima su u identifikaciji napadača pomogli i snimci sa nadzorne kamere iz kladinonice i ispred lokala. Inače, kako se moglo pročitati u medijima nakon ubistva, Vukašin Stanković je zadobio čak 19 uboda nožem.

