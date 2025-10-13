PREMINULA DEVOJKA POVREĐENA U UDESU KOD SAJMA: Lekari se danima borili za život Sofije iz Užica, ali nije izdržala!
Sofija T. (20) iz Užica koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se 21. septembra dogodila kod beogradskoj Sajma preminula je u Urgentnom centru. Nesrećna devojka, podsetimo, bila je jedna od petoro mladih koji su kobne noći sa teškim povredama prebačeni u bolnicu.
- Težak sudar dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. Prema do sadašnjim rezultatima istrage, do sudara dva automobila u kojima je bilo po pet mladih osoba došlo je pošto jedan od vozača vršio polukružno okretanje na mestu na kom to nije dozvoljeno, dok je drugi navodno u krvi imao 1,54 promila alkohola u krvi - kaže sagovornik Kurira.
U jednom od vozila, bila je i Sofija T. koja se duže od 20 dana borila za život.
Podsetimo, posle nesreče je troje od petoro mladih povređenih u sudaru u kritičnom stanju prebačeno na odeljenje reanimacije i lekari su se borili za njihov život.
- Veštačenje snimka sa nadzornih kamera i ostali izveštaji biće dostavljeni tužilaštvu, kako bi se utvrdila pojedinačna odgovornost vozača, učesnika u teškoj nesreći - dodaje sagovornik Kurira.