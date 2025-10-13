Slušaj vest

Sofija T. (20) iz Užica koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se 21. septembra dogodila kod beogradskoj Sajma preminula je u Urgentnom centru. Nesrećna devojka, podsetimo, bila je jedna od petoro mladih koji su kobne noći sa teškim povredama prebačeni u bolnicu.

- Težak sudar dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. Prema do sadašnjim rezultatima istrage, do sudara dva automobila u kojima je bilo po pet mladih osoba došlo je pošto jedan od vozača vršio polukružno okretanje na mestu na kom to nije dozvoljeno, dok je drugi navodno u krvi imao 1,54 promila alkohola u krvi - kaže sagovornik Kurira.

1/6 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća kod Sajma Foto: Kurir

U jednom od vozila, bila je i Sofija T. koja se duže od 20 dana borila za život.

Podsetimo, posle nesreče je troje od petoro mladih povređenih u sudaru u kritičnom stanju prebačeno na odeljenje reanimacije i lekari su se borili za njihov život.