Hronika
ČULA SE PUCNJAVA U STANU NA NOVOM BEOGRADU, UPUCANA ŽENA Hitno prevezena u Urgentni: Kada je rekla šta se desilo usledila DRAMA
Žena Ž. N. (46) primljena je rano jutros u Urgentni centar u Beogradu sa ranom od vatrenog oružja.
Ona je, nezvanično, upucana u nogu iz pištolja i kolima Hitne pomoći prevezana je u bolnicu.
Kako se saznaje, Ž.N. je policiji rekla je samu sebe ranila nakon svađe sa suprugom. Ova informacija se proverava i sa njenim partnerom biće obavljen razgovor.
Prema poslednjim informacijama, ranjena se nalazi van životne opasnosti.
Prema njenim rečima, svemu je prethodila svađa supružnika.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.
Kurir/Telegraf
