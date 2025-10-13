Slušaj vest

Žena Ž. N. (46) primljena je rano jutros u Urgentni centar u Beogradu sa ranom od vatrenog oružja.

Ona je, nezvanično, upucana u nogu iz pištolja i kolima Hitne pomoći prevezana je u bolnicu.

Kako se saznaje, Ž.N. je policiji rekla je samu sebe ranila nakon svađe sa suprugom. Ova informacija se proverava i sa njenim partnerom biće obavljen razgovor.

Prema poslednjim informacijama, ranjena se nalazi van životne opasnosti.

Prema njenim rečima, svemu je prethodila svađa supružnika.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Kurir/Telegraf

