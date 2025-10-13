Službenici Uprave carina na graničnom prelazu Horgoš sprečili su pokušaj krijumčarenja tovara od 90.000 tableta ''Bensedina''.
Zastrašujuća količina
NEVEROVATNA ZAPLENA NA HORGOŠU! Srpski carinici zaustavili kombi koji je išao ka Švedskoj, ostali u šoku kad su otvorili tovarni prostor (FOTO)
Slušaj vest
Akcija je izvedena u saradnji sa policijom 9. oktobra 2025. godine.
Lekovi ukupne težine od gotovo 28kg, otkriveni su u tovarnom delu kombija koji se uputio ka Švedskoj.
Zaplenjen bensedin na Horgošu Foto: Uprava Carina
Vidi galeriju
Lice, psihoaktivne tablete "Bensedin" i vozilo kojim je izvršen pokušaj krijumčarenja predati su u dalju nadležnost policiji.
Reaguj
1