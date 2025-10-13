Slušaj vest

Akcija je izvedena u saradnji sa policijom 9. oktobra 2025. godine.

Lekovi ukupne težine od gotovo 28kg, otkriveni su u tovarnom delu kombija koji se uputio ka Švedskoj.

Zaplenjen bensedin na Horgošu Foto: Uprava Carina

Lice, psihoaktivne tablete "Bensedin" i vozilo kojim je izvršen pokušaj krijumčarenja predati su u dalju nadležnost policiji.

Ne propustiteHronikaČULA SE PUCNJAVA U STANU NA NOVOM BEOGRADU, UPUCANA ŽENA Hitno prevezena u Urgentni: Kada je rekla šta se desilo usledila DRAMA
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaUHAPŠEN VOZAČ KOJI JE OBORIO BICIKLISTU KOD PREŠEVA: Pobegao sa mesta nesreće, a muškarac (54) preminuo u bolnici
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
HronikaVOZ UDARIO U KOMBI KURIRSKE SLUŽBE KOD VELIKE PLANE: Prve slike sa mesta teške nesreće
2086203-viberimage20191217162353-edit.jpg
HronikaTRAGOVI KRVI, DNK ŽENSKE OSOBE, PIDŽAMA I ŠAL CRVENE ZVEZDE: Šta je sve policija pronašla u kući strave u Ritopeku! Miljković pomenuo i "prljavog policajca"
bellivuk-miljkovic.jpg