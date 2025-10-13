Slušaj vest

Policija i dalje traga za trojicom napadača koji su u petak oko 19 časova, zbog svađe oko plaćanja vožnje, nožem napali taksistu. Među napadačima je i jedno ime dobro poznato nadležnim organima, a reč je o bivšem MMA borcu koji ima krcat dosije, Miljanu Đurašinoviću, poznatijem kao Tasmanijski đavo.

Javnost apeluje da ljudi obaveste policiju ukoliko ga vide, s obzirom na to da se radi o osobi koja je tek nedavno izašla iz zatvora.

Ovako danas izgleda Tasmanijski đavo:

Miljan Đurašinović Foto: Društvene Mreže

Ko je on?

Miljan Đurašinović, poznatiji kao Tasmanijski đavo, prvi put je u žižu javnosti dospeo 2006. godine kada je u novogodišnjoj noći posle masovne tuče ranjen u jednom beogradskom hotelu, a 2008. godine bio je osumnjičen da je mačetom naneo teške povrede vlasniku kladionice. Posle pet godina robije za njega se nije čulo sve do 2014. kada se vratio u Beograd. U februaru 2016. godine biva ponovo uhapšen zbog nasilja u porodici.

Na suđenju za nasilje nokautirao je jednom prilikom policajca svedoka, a nakon toga je na svako sledeće dovođen okovan lancima. Nakon izlaska iz zatvora ponovo je hapšen zbog nasilničkog ponašanja, a vrhunac svega bio je kada je 22. decembra 2018. oteo svoju bivšu ženu sa njenog radnog mesta u jednoj novosadskoj piceriji.

Izvadili nož zbog 200 evra

Inače, da podsetimo, Miljan Đurašinović je te večeri bio u taksiju sa još dvojicom muškaraca. Jedan od njih je izašao ranije, a kada je taksista dovezao i drugu dvojicu do tražene adrese, putnici su izvadili 200 evra kako bi platili. S obzirom na to da, prema rečima taksiste, on nije imao da im vrati kusur, napadači su se pobunili i počeli da ga ubadaju.

Nesrećni čovek primljen je u Urgentni centar gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Policija je identifikovala još dvojicu nasilnika i u toku je potraga za njima.