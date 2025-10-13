Slušaj vest

Tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić koji zastupa optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuženih za sedam ubistava, posle prikazivanja fotografija i dokaza koje su istražitelji u februaru 2021. pronašlli u kući u Ritopeku, rekao je u sudnici Specijalnog suda da su u njenim prostorijama pronađeni DNK tragovi pokojnog Lazara Vukićevića, Milana Ljepoje i Zdravka Radojevića. Kako je tužilac naveo, biološke tragove ostavili su u kući i i okrivljena braća Miloš i Marko Budimir, vlasnik kuće Vlade Draganić, pripadnici kriminalne grupe koji su postali svedoci saradnici Srđan Lalić i Bojan Hrvatin, kao i Veljko Belivuk.

Fotografije kuće strave u Ritopeku

- Na nožu koji je pronađen u kući 4. februara 2021. nalazi se biološki trag Budimir Miloša, na "ribok" patikama biološki trag Srđana Lalića, na jakni biološki trag Vlada Draganića, na podu dnevne sobe u kući je biološki trag Miloša Budimira, u prizemlju kuće takođe, kao i Marka Budimira. Na stepeništu u kući je biološki trag Veljka Belivuka, a u spavaćoj sobi na spratu i tkanini na tom spratu biolški tragovi Miloša Budimira - rekao je tužilac Ivanić.

Na spratu i na stočiću u dnevnoj sobi, kako je naveo, nalaze se biološki tragovi Lazara Vukićevića, više bioloških tragova u dnevnoj sobi pripada Zdravku Radojeviću.

- U garaži su nađeni biološki tragovi Milana Ljepoje na podu, na kačketu i klima uređaju DNK Bojana Hrvatina, to je samo deo bioloških tragova koji su pronađeni u kući. Detaljnije o svemu govorićemo u završnoj reči - rekao je tužiolac Saša Ivanić, koji je uputio sudsko veće na DNK veštačenje koje je obavljeno u tom predmetu.

Veljko Belivuk u sudnici

Posle tužioca, za reč se javio i optuženi Veljko Belivuk, koji je za govornicom ponovo rekao da je "tužilac konačno priznao da ne postoje nikakvi krvavi tragovi u garaži" ali i da su "navodno oštećeni živi". Inače, posle zapisnika o pretresu kuće u Ritopeku, u sudnici su prikazani i pretresi i uzimanje tragova iz automobila zaplenjenih od optuženih pripadnika kriminalane grupe.