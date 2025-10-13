Slušaj vest

Viši sud u Nišu produžio je pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski koja je okrivljena za zloupotrebu službenog položaja na štetu gradskog budžeta.

- Nepravnosnažnim rešenjem krivičnog veća Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, kojim je predsedavao predsednik suda, produžen je pritvor protiv okrivljene za još 30 dana tako da po ovom rešenju može najduže trajati do 8.11.2025. godine. Pritvor je protiv okrivljene produžen jer je u konkretnom slučaju ispunjen objektivni uslov u pogledu visine kazne koje su propisane za krivično delo za koje se okrivljena tereti - krivično delo zloupotreba službenog položaja za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od preko 10 godina. Veće je našlo da su ispunjeni subjektivni uslovi za dalje trajanje mere pritvora imajući u vidu da su način izvršenja krivičnog dela i težina posledice istog doveli do uznemirenja javnosti koje i dalje izrazito visokog intenziteta, a koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka - rečeno nam je u ovoj pravosudnoj instituciji.

Hapšenje Dragane Sotirovski

Viši sud u Nišu još nije potvrdio optužnicu protiv Dragane Sotirovski zbog zloupotrebe službenog položaja koja je za posledicu imala štetu za gradski budžet u iznosu od 250 miliona dinara.

Kako je rečeno u ovoj pravosudnoj instituciji, Viši sud je smatrao da činjenično stanje na kojem je optužnica zasnovana nije dovoljno jasno.

- Viši sud u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije vratilo je optužnicu Višem javnom tužilaštvu i naložilo da u roku od tri dana donese naredbu o dopuni istrage radi boljeg razjašnjenja činjeničnog stanja - saopštila je Kristina Perić, portparol niškog Višeg suda.

Sotirovski je uhapšena 21. februara na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke a na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije da je izbegla raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova koje finansira grad Niš. Kako je tada saopšteno, ona je od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine suprotno zakonu angažovala PR "Vodomonteri" iz Lalinca i PD "Sim puk gradnja" Malošište za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama umesto Zakona o javnim nabavkama.

Istog dana slobode su lišeni i Damir N. (44) i Dejan N. (42)iz firme “Vodomonteri" iz Lalinca, kao i Z. S. (64) iz Malošišta, vlasnik privrednog društva "Sim puk gradnja" DOO Malošište. Zbog sumnje da je imao ulogu posrednika u angažovanju ovih firmi u junu mesecu podneta je krivična prijava i protiv S.M.

Još jedna prijava podneta je protiv Sotirovski u maju mesecu jer je , kako je saopštio MUP konsultantskim firmama čiji su vlasnici uhapšeni, pribavila korist od 11.198.400 tako što im je iz gradskog budžeta platila usluge koje nisu izvršene. Takođe, kako je naveo MUP, ona je 18. jula 2023. godine za potrebe reprezentacije izvršila nabavku ručnog sata “Svarovski” vrednog 27.000 dinara ali ga je zadržala za sebe pa su ga policijski službenici pronašli prilikom pretresa njenog stana.

Više javno tužilaštvo je u avgustu protiv nje podiglo optužnicu zbog postojanja sumnje da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i pričinila gradu štetu od oko 250 miliona dinara. Optuženi su i Damir N. i Dejan N. ali su oni zaključili sporazume o priznanju produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju i osuđeni na kućni zatvor uz primenu mera elektronskog nadzora – jedan na godinu dana a drugi na 10 meseci. Zbog istog dela optuženi su i Z.S. i S.M.

Međutim, Viši sud je u postupku ispitivanja našao da je optužnica formalno neispravna, tužilaštvo je krajem avgusta nedostatke otklonilo u propisanom roku pa je onda dostavljena na odgovor stranama u postupku. Tokom ponovnog ispitivanja sud je ustanovio da optužnica nije adekvatno činjenično zasnovana pa je tužilaštvu sada naložio dopunu istrage.