Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je dao nalog policijskim službenicima da donesu rešenje o zadržavanju okrivljenog Z.J. (47) zbog sumnje da je 10. oktobra u u naselju "13 maj" izazvao požar u stambenoj zgradi, zbog kog je troje maloletne dece bilo zbrinuto u zdravstvenoj ustanovi.

- Z. J. se sumnjiči da je izvršio kriivčno delo izazivanje opšte opasnosti. Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju okrivljeni je svećom i upaljenom cigaretom izazvao požar i izazvao opasnost za imovinu i za život i telo ljudi - tri maloletna deteta kojima je zbog udisanja dima pružena lekarska pomoć - saopšteno je iz tužilaštva.

Pre saslušanja u tužilaštvu okrivljeni je pregledan od strane lekara hitne pomoći, nakon čega je javnom tužiocu izjavio da ne može da iznese odbranu.

- Imajući u vidu postojanje indicija da okrivljeni boluje od duševne bolesti, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu za psihijatrijsko veštačenje okrivljenog, nakon čega je podnelo predlog nadležnom sudu za smeštanje okrivljenog u zdravstvenu ustanovu, s obzirom da je to potrebno u svrhu medicinskog veštačenja. Treći osnovni sud u Beogradu je doneo predmetno rešenje, nakon čega je okrivljeni sproveden u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Inače, uhapšeni Z. J. je posle požara za Kurir ispričao da nije bio u stanu kada je buknuo požar ali da je kada je video vatru, pokušao da je ugasi vodom, ali da je blo bezuspešno.