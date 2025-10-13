OBRT! UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE IZAZVAO POŽAR U ZEMUNU: Zapalio zgradu svećom i cigaretom!
Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je dao nalog policijskim službenicima da donesu rešenje o zadržavanju okrivljenog Z.J. (47) zbog sumnje da je 10. oktobra u u naselju "13 maj" izazvao požar u stambenoj zgradi, zbog kog je troje maloletne dece bilo zbrinuto u zdravstvenoj ustanovi.
- Z. J. se sumnjiči da je izvršio kriivčno delo izazivanje opšte opasnosti. Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju okrivljeni je svećom i upaljenom cigaretom izazvao požar i izazvao opasnost za imovinu i za život i telo ljudi - tri maloletna deteta kojima je zbog udisanja dima pružena lekarska pomoć - saopšteno je iz tužilaštva.
Pre saslušanja u tužilaštvu okrivljeni je pregledan od strane lekara hitne pomoći, nakon čega je javnom tužiocu izjavio da ne može da iznese odbranu.
- Imajući u vidu postojanje indicija da okrivljeni boluje od duševne bolesti, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu za psihijatrijsko veštačenje okrivljenog, nakon čega je podnelo predlog nadležnom sudu za smeštanje okrivljenog u zdravstvenu ustanovu, s obzirom da je to potrebno u svrhu medicinskog veštačenja. Treći osnovni sud u Beogradu je doneo predmetno rešenje, nakon čega je okrivljeni sproveden u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Inače, uhapšeni Z. J. je posle požara za Kurir ispričao da nije bio u stanu kada je buknuo požar ali da je kada je video vatru, pokušao da je ugasi vodom, ali da je blo bezuspešno.
- Prvo nisam znao šta me je snašlo, očigledno je vatra planula zbog sveće koju, izgleda, nisam dobro ugasio pre izlaska iz stana. Pokušavao sam sam da ugasim plamen, ali vatra je bila brža od mene. Širila se brzo i kada sam video da ne mogu ništa, otrčao sam odmah do komšija i počeo da im lupam na vrata i da vičem da spasavaju živu glavu - ispričao je on posle požara.