Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, od 6. do 12.oktobra.

U tri saobraćajne nezgode jedna osoba je teže i četiri osobe su lakše povređene, dok je u devet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 59 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.365 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 46 vozača, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.