Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, od 6. do 12.oktobra.

U tri saobraćajne nezgode jedna osoba je teže i četiri osobe su lakše povređene, dok je u devet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 59 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.365 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 46 vozača, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 16 intervencija.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN VOZAČ KOJI JE OBORIO BICIKLISTU KOD PREŠEVA: Pobegao sa mesta nesreće, a muškarac (54) preminuo u bolnici
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
HronikaVOZ UDARIO U KOMBI KURIRSKE SLUŽBE KOD VELIKE PLANE: Prve slike sa mesta teške nesreće
2086203-viberimage20191217162353-edit.jpg
HronikaPRVE SLIKE UDESA U TUNELU: Lekari se bore za život žene povređene na auto-putu Miloš Veliki
1760352423_munjino-brdo-tunel-udes-fotorina2.jpg
HronikaDUŠAN (21) IZ PIROTA PREMINUO ŠEST DANA NAKON SAOBRAĆAJKE "Mercedes" preticao kolonu pa se zakucao u "opel": Žrtva izletela kroz prozor! (foto)
dusan.jpg