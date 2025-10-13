Tokom vikenda na području Policijske uprave Zrenjanin evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, jedna osoba zadobila teške povrede, tri lakše. Saobraćajna policija sankcionisala 414 prekršaja, a 10 vozača isključeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
ČETIRI UDESA U ZRENJANINU TOKOM VIKENDA: Jedna osoba teško povređena, 10 vozača uhvaćeno pod dejstvom alkohola! Zrenjaninac (57) naduvao 2,55 promila alkohola
Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, a tri su lakše povređene.
Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 414 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 10 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola.
Policija je na području grada Zrenjanina zadržala vozača (57) „folksvagena“ koji je upravljao sa 2,55 promila alkohola u organizmu i vozača (39) „alfe“ koji je vozio sa 1,90 promila alkohola.
Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
