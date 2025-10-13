Slušaj vest

Posle tri i po godine suđenja izrečena je prvostepena presuda od tri godine zatvora okrivljenom R. G. koji je 7. januara 2022. u alkoholisanom stanju autom naleteo na mladića koji je preminuo na putu do bolnice.

Do izricanja presude, optuženi je bio na slobodi i tada je izazvao nekoliko udesa. Sramnu presudu najteže je podnela porodica ubijenog, a nas je naterala da se zapitamo koliko vredi ljudski život.

Emisija Crna hronika koja se emituje na Kurir televiziji, a koju vodi Slađana Nedeljković, podsetila je na ispovest majke poginulog.

- Bio je Badnji dan, sin se odmorio i izašao u centar grada sa društvom, vratio se kući pre ponoći. Palili su vatru, kao i svake godine uoči Božića. Radila se neka kanalizacija ispred kuće, pa se parkirao između puta i naše kuće, bilo je sve osvetljeno, a auto se bio pokvario, pa su digli haubu muž i njegov drugar. Rekli su da nešto dimi, sin je uzeo flašu vode, došao do kola i sipao vodu. Pijan vozač je naleteo na njega tada i to je to - započela je majka Ivana Jovičina, pa nastavila:

- Nisam videla taj događaj, ali sam čula kako viču "Ivane otvori oči". Ubica je imao 3,3 promila, sudimo se tri godine, svako suđenje se smeje, on je ošišan i sređen. Mi smo normalni ljudi, ne želimo probleme, samo želimo pravdu, ništa više od toga.

