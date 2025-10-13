Slušaj vest

U selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi danas se dogodila teška nesreća u kojoj je stradao Ivan T. (38) iz Kladurova. Tragedija se desila dok je, zajedno sa svojim bratom, radio u garaži na kamionskoj prikolici, prenosi Pt Info.

Prema prvim informacijama, tokom popravke je došlo do pucanja vazdušnog jastuka na prikolici, nakon čega je karoserija iznenada pala i prignječila nesrećnog muškarca. Ekipe hitne pomoći i policije ubrzo su stigle na lice mesta, ali, uprkos pokušajima reanimacije, Ivanu nije bilo spasa.

Meštani Kladurova su u šoku zbog tragedije. O pokojnom Ivanu govore kao o mirnom, vrednom i poštenom čoveku, uvek spremnom da pomogne drugima.

Istraga o uzroku ove nesreće je u toku.

Kurir.rs/24sedam/PT Info

Ne propustitePlanetaSTRAVIČNA TRAGEDIJA, AUTOBUS SE SURVAO U PROVALIJU: Najmanje 42 MRTVIH u zastrašujućoj nesreći u Južnoj Africi! (FOTO/VIDEO)
afrika.png
Bosna i HercegovinaTRAGEDIJA U DUGOM POLJU! Pešak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Modriče
bih.jpg
Planeta"ŽELIMO DA SE ČUJE PRAVA ISTINA" Preživeli hrvatski planinari odlučili da progovore o TRAGEDIJI u Sloveniji! (FOTO)
558430930_1211668170989204_3447418093217094846_n.jpg
HronikaTRAGEDIJA U BARAJEVU: Voz usmrtio čoveka, obustavljen železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar
hitna-pomoc-noc-3.jpg