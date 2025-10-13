Slušaj vest

NOVI SAD - Danas je u Novom Sadu zabeležen incident u blizini Žeželjevog mosta.

Na Instagram stranici 192 objavljen je snimak na kojem se vide dva muškarca kako se fizički sukobljavaju nasred puta, dok je saobraćaj u tom smeru zbog incidenta bio potpuno zaustavljen.

Snimak je zabeležio vozač koji se kretao u suprotnom smeru.

Detalji o prirodi incidenta još uvek nisu poznati. 

Kurir.rs

