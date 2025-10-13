Dvojica muškaraca snimljena su kako se fizički sukobljavaju nasred puta u Novom Sadu, u blizini Žeželjevog mosta. Incident je privremeno blokirao saobraćaj, a snimak se brzo proširio društvenim mrežama.
HAOS U NOVOM SADU, SEVALE PESNICE KOD ŽEŽELJEVOG MOSTA! Dvojica muškaraca se potukla nasred puta
NOVI SAD - Danas je u Novom Sadu zabeležen incident u blizini Žeželjevog mosta.
Na Instagram stranici 192 objavljen je snimak na kojem se vide dva muškarca kako se fizički sukobljavaju nasred puta, dok je saobraćaj u tom smeru zbog incidenta bio potpuno zaustavljen.
Snimak je zabeležio vozač koji se kretao u suprotnom smeru.
Detalji o prirodi incidenta još uvek nisu poznati.
