Slušaj vest

Sremskomitrovački Viši sud doneo je Rešenje o potvrđivanju optužnice koju je Više javno tužilaštvo podiglo protiv petorice koja se terete za ubistvo Aleksandra Jurišića (34), ali kako se saznaje, koje još uvek nije pravosnažno.

Uhapšene ubice Aleksandra iz Sremske Mitrovica Izvor: Mup Srbije

Optužnica je podignuta protiv okrivljenog S. B. (42) iz Vašice zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnog dela falsifikovanje istrage, zatim protiv okrivljenih M. M. (32) iz mesta Međaši u Bosni i Hercegovini i M. T. (34) iz Laćarka zbog krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju, kao i protiv okrivljenog S. K. (32) s prijavljenim prebivalištem u mestu Voćnjak i boravištem u Bijeljini, zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a protiv okrivljenog M. P. zbog krivičnog dela teško ubistvo u potstrekivanju.

Foto: Mup

Iza rešetaka

Okrivljeni S. B., M. M., M. T. i M. P. se od hapšenja nalaze iza rešetaka, a pritvor im je poslednji put produžen do 2. novembra.

Brutalno ubistvo Aleksandra Jurišića dogodilo se 17. januara oko 18.30 časova ispred porodične kuće žrtve u Sremskoj Mitrovici, a S. B., M. M., M. T. i S. K. su uhapšeni nekoliko dana kasnije, dok je M. P. lišen slobode u Bosni i Hecegovini i potom izručen nadležnim organima Republike Srbije.

1/5 Vidi galeriju Dvojica pala u Beogradu, uhvaćen i Bosanac Foto: MUP Srbije

Podsetimo, S. B. uhapšen je i tom prilikom je policija kod njega pronašla pištolj. Osim njega, tada je priveden i državljanin Bosne i Hercegovine M. M., za kojim je Interpol u Beču raspisao međunarodnu poternicu za krivično delo u vezi sa drogom, dok je u Sremskoj Mitrovici slobode lišen M. T.

Foto: Mup

Osumnjičen i za pokušaj ubistva

S. B. se, kako su rekli u MUP-u nakon njegovog hapšenja, sumnjiči i za pokušaj ubistva D. K. (58) iz Bačke Palanke. Na njega je u julu 2024. godine, u Ulici 20. oktobra u Bačkoj Palanci, ispaljeno nekoliko hitaca, koji su ga pogodili u nogu, nanevši mu prostrelnu ranu na butini.

– Policija je operativnim radom otkrila stanove koje su koristili osumnjičeni, u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, gde su se, kako se sumnja, skrivali S. B. i M. M., koji se sumnjiči za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela teško ubistvo – naveo je nakon hapšenja ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.