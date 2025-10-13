Slušaj vest

Na putu između sela Praskovče i Đunis dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, prenosi 192.rs.

Policija je prisutna na licu mesta.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen.

Kurir.rs

