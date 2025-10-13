Na magistralnom putu između sela Praskovče i Đunis dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula. Policija je na licu mesta, a saobraćaj je obustavljen.
STRAVIČNA NESREĆA KOD ĐUNISA, IMA MRTVIH! Jeziva scena nakon teškog sudara, policijske ekipe licu mesta (FOTO)
Na putu između sela Praskovče i Đunis dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, prenosi 192.rs.
Policija je prisutna na licu mesta.
Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen.
