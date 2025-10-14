Slušaj vest

Ona je jedna od petoro povređenih Užičana u sudaru dva automobila kod beogradskog Sajma.

Od nje se na Tik-Toku oprostila njena drugarica Tara potresnom porukom. I ona je te kobne noći bila sa njom u automobilu i koja je takođe završila u Urgentnom centru sa povredama. Tara je izašla pre nekoliko dana iz bolnice.

„Tvoj trag ne briše vreme, samo ga oboji u večnost. Čekaj me tamo gde vreme ne postoji. Zauvek tvoje duše bliznakinja“.

Sudar kod beogradskog sajma, teško povređeno petoro mladih Foto: Printscreen/RTS

Teška saobraćajna nesreća se dogodila posle 4 sata ujutru 21. septembra. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, do sudara dva automobila u kojima je bilo po pet mladih osoba došlo je pošto jedan od vozača vršio polukružno okretanje na mestu na kom to nije dozvoljeno, dok je drugi navodno imao 1,54 promila alkohola u krvi. Sofija je bila jedna od troje koje je bilo teže povređenih i neprekidno je bila na aparatima. Nažalost, nije uspela da se izbori.

Kurir.rs

