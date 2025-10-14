Slušaj vest

Žena Ž. N. (46) ranjena je iz vatrenog oružja u nogu i kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar. Međutim, nekoliko sati kasnije situacija je dobila neočekivani obrt, žena je policiji izjavila da je pucala sama u sebe nakon svađe sa suprugom. O ovom slučaju razgovaralo se sa bivšim pomoćnikom načelnika Uprave kriminalističke policije Dejanom Radenkovićem.

Na početku razgovora u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija", Radenković je istakao da se pitanje oružja uvek otvara tek kada dođe do ovakvih nemilih događaja.

- Nažalost, pitanje oružja, njegovo držanje, rukovanje i sve ostalo što se odnosi na njegovu zloupotrebu, uvek se potegne posle ovakvih nemilih događaja. Ovde zaista postoji dosta pitanja o tome kako i na koji način je oružje došlo u ruke ovoj ženi - rekao je on.

Dodao je da je ključno utvrditi da li je reč o legalnom ili nelegalnom oružju.

Foto: Kurir Televizija

- Ako se radi o nelegalnom oružju, naravno da to čini ovaj događaj još težim i onda će istraga sigurno utvrditi kako i zbog čega je nabavljeno oružje. Ako se radi o legalnom oružju, kako i na koji način je ono držano, s obzirom da zakon o oružju i municiji jasno predviđa kako se oružje drži, da mora da bude u sefu sa ključem ili šifrom - objasnio je Radenković.

Ukazao je i na veliku opasnost kada oružje dospe u ruke osoba koje nisu obučene da ga koriste.

- Svako oružje kada se nađe u rukama nekog čoveka postaje opasno, a još kada se nađe u rukama nekog ko nije stručan za to, onda i dolazi do tragičnih događaja - rekao je.

Govoreći dalje, istakao je važnost da se ispita da li je bilo porodičnog nasilja, prijava i eventualnih zabrana prilaska.

ŽENA PUCALA SAMA U SEBE NAKON SVAĐE SA SUPRUGOM - Odakle oružje i da li je reč o legalnom posedu? Dejan Radenković iznosi detalje dalje provere Izvor: Kurir televizija

- Ako je bilo porodičnog nasilja i ako je oružje bilo u legalnom posedu, postavlja se pitanje zašto ono nije bilo oduzeto. Treba sačekati istragu i videti šta će pokazati, ali svakako ovu temu ne treba da potežemo samo kad se dešavaju ovakvi događaji, već stalno da o njoj razgovaramo i da policija vrši provere kako se oružje čuva u kući - poručio je Radenković.

Na kraju je objasnio i pravnu kvalifikaciju potencijalnih dela u zavisnosti od toga da li je oružje bilo legalno ili ne.

- U svakom slučaju se radi o krivičnom delu nedozvoljenog držanja i nošenja oružja. Kvalifikacija i sama kazna zavise od mnogo drugih okolnosti - zaključio je Radenković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs