NIŠLIJA LJ.P. (71) OSUĐEN NA 9 GODINA ZATVORA ZBOG SILOVANJA PODSTANARKE! Bivši načelnik BIA: Na ovo obratite pažnju, povezuje profil svakog silovatelja
Nišlija Lj.P. (71) pravosnažno je osuđen na devet godina zatvora zbog silovanja podstanarke. Povodom ovog slučaja, postavljeno je važno pitanje kako podstanari mogu da se zaštite i da utvrde da njihov stanodavac nije predator? O tome je u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" govorio Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA.
- Jedini pravi put i jedina prava metodologija sastoji se zapravo u primeni svih pravila proisteklih iz životnog iskustva u izbegavanju situacija koje sadrže nekakve elemente opasnosti - rekao je Roskić.
On je objasnio da je krivično delo silovanja pre svega krivično delo, a zatim i posledica određenih mentalnih struktura izvršioca.
- Redovno je ključni element sklonost ka nasilništvu. To je ono u čemu su svi teoretičari, svi psiholozi, psihijatri, kriminolozi, pa i oni koji predstavljaju organe za sprovođenje zakona jedinstveni. U suštini, prema nekakvim usvojenim teorijama, silovatelji se mogu podeliti u neke tri osnovne grupe.
Prvi tip silovatelja su takozvani oportunistički silovatelji, lica koja su prinuđena na izvršenje ovog krivičnog dela imajući u vidu pre svega seksualni odnos.
- Druga grupa su sadistički silovatelji i to je prava slika mentalne strukture izvršilaca ovog krivičnog dela. U suštini strukture njihovih ličnosti je zapravo večna i neodoljiva želja da budu u odnosu suprematije prema pripadnicima ženskog roda. Njihova ključna odlika je zapravo nasilništvo - rekao je Roskić.
Konačno, treću grupu čine svi ostali koji iz najrazličitijih poriva izvršavaju ovo krivično delo. On je podsetio i da je Srbija potpisnica Istanbulske konvencije:
- Što će dakle reći da ćemo morati u određenoj meri da modifikujemo strukturu krivičnog dela silovanja.
Roskić je objasnio i ključnu razliku u pristupu:
- Istanbulska konvencija i sve njene potpisnice smatraju da silovanje, dakle to delo protiv polne slobode, nije vezano samo za situaciju u kojima žrtva pruža odgovarajući otpor silovatelju, nego da elementi tog dela na svoj način i specifičan način postoje i kad je u pitanju nepristajanje na seksualnu relaciju.
Upitan kada treba da se upale "crvene lampice" upozorenja, Roskić je rekao:
- Kad na bazi sopstvene strukture ličnosti, životnog iskustva, znanja, obrazovanja, žrtva prepozna da može biti izložena nasilništvu ove vrste. Pripadnice našeg ženskog roda moraju imati u vidu da u vrlo riskantne situacije mogu upasti čak i bez ikakve svoje volje.
On je naveo i konkretan primer:
- Poznat je slučaj da je pre izvesnog vremena beogradska policija lišila slobode lice u čijem je stanu pretresom pronađeno 5,5 litara osnovnog materijala za izradu droge za silovanje. Prekomerno konzumiranje alkohola može takođe biti znak za silovatelja da može iskoristiti i zloupotrebiti takvu situaciju.
Roskić je naglasio da je nasilništvo kao ključni element i ključna odlika silovatelja vidljivo.
- Vidi se po svakodnevnom ponašanju i u svim oblicima, prema drugim ljudima, pre svega prema žrtvi. Ispostavljanje zahteva bez alternative, prinuda na odlazak i dovođenje u određenu atmosferu i određenu situaciju. U konkretnom slučaju silovatelj čija je žrtva bila podstanarka je karakterističan upravo sa te tačke gledišta i to je nekakva zloupotreba poverenja.
