Nišlija Lj.P. (71) pravosnažno je osuđen na devet godina zatvora zbog silovanja podstanarke. Povodom ovog slučaja, postavljeno je važno pitanje kako podstanari mogu da se zaštite i da utvrde da njihov stanodavac nije predator? O tome je u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" govorio Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA.

- Jedini pravi put i jedina prava metodologija sastoji se zapravo u primeni svih pravila proisteklih iz životnog iskustva u izbegavanju situacija koje sadrže nekakve elemente opasnosti - rekao je Roskić.

On je objasnio da je krivično delo silovanja pre svega krivično delo, a zatim i posledica određenih mentalnih struktura izvršioca.

- Redovno je ključni element sklonost ka nasilništvu. To je ono u čemu su svi teoretičari, svi psiholozi, psihijatri, kriminolozi, pa i oni koji predstavljaju organe za sprovođenje zakona jedinstveni. U suštini, prema nekakvim usvojenim teorijama, silovatelji se mogu podeliti u neke tri osnovne grupe.

Prvi tip silovatelja su takozvani oportunistički silovatelji, lica koja su prinuđena na izvršenje ovog krivičnog dela imajući u vidu pre svega seksualni odnos.

- Druga grupa su sadistički silovatelji i to je prava slika mentalne strukture izvršilaca ovog krivičnog dela. U suštini strukture njihovih ličnosti je zapravo večna i neodoljiva želja da budu u odnosu suprematije prema pripadnicima ženskog roda. Njihova ključna odlika je zapravo nasilništvo - rekao je Roskić.

Konačno, treću grupu čine svi ostali koji iz najrazličitijih poriva izvršavaju ovo krivično delo. On je podsetio i da je Srbija potpisnica Istanbulske konvencije:

- Što će dakle reći da ćemo morati u određenoj meri da modifikujemo strukturu krivičnog dela silovanja.

Roskić je objasnio i ključnu razliku u pristupu:

- Istanbulska konvencija i sve njene potpisnice smatraju da silovanje, dakle to delo protiv polne slobode, nije vezano samo za situaciju u kojima žrtva pruža odgovarajući otpor silovatelju, nego da elementi tog dela na svoj način i specifičan način postoje i kad je u pitanju nepristajanje na seksualnu relaciju.

Upitan kada treba da se upale "crvene lampice" upozorenja, Roskić je rekao:

- Kad na bazi sopstvene strukture ličnosti, životnog iskustva, znanja, obrazovanja, žrtva prepozna da može biti izložena nasilništvu ove vrste. Pripadnice našeg ženskog roda moraju imati u vidu da u vrlo riskantne situacije mogu upasti čak i bez ikakve svoje volje.

On je naveo i konkretan primer:

- Poznat je slučaj da je pre izvesnog vremena beogradska policija lišila slobode lice u čijem je stanu pretresom pronađeno 5,5 litara osnovnog materijala za izradu droge za silovanje. Prekomerno konzumiranje alkohola može takođe biti znak za silovatelja da može iskoristiti i zloupotrebiti takvu situaciju.

Roskić je naglasio da je nasilništvo kao ključni element i ključna odlika silovatelja vidljivo.

- Vidi se po svakodnevnom ponašanju i u svim oblicima, prema drugim ljudima, pre svega prema žrtvi. Ispostavljanje zahteva bez alternative, prinuda na odlazak i dovođenje u određenu atmosferu i određenu situaciju. U konkretnom slučaju silovatelj čija je žrtva bila podstanarka je karakterističan upravo sa te tačke gledišta i to je nekakva zloupotreba poverenja.

