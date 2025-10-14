Slušaj vest

Ivan Trailović (38) iz Kladurova kod Petrovca na Mlavi, nastradao je dok je popravljao kamionski prikolicu u garaži.

Nesreća se dogodila juče popodne u selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi kada je, navodno, došlo do pucanja vazdušnog jastuka na kamionu. Od siline udarca nesrećni muškarac je preminuo na licu mesta, a lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

Pukao vazdušni jastuk

- Ivan i njegov brat su popravljali kamionsku prikolicu u garaži. Tokom popravke došlo je do pucanja vazdušnog jastuka koji je, kako sam čuo pritisnuo karoseriju i ona je iznenada pala i priklještila nesrećnog Ivana - navodi poznanik i dodaje:

- Težina ga je pritisla, bilo je dosta krvi... Ivanov brat pokušao je da mu pomogne. Dozivao je pomoć, hvatao se za glavu, kažu da je bilo strašno, bukvalno mu je stradao pred očima. Nažalost sve se desilo u trenutku i nije mogao da mu pomogne, to ga je verovatno slomilo. Bespomoćno je, u šoku pokušavao da ga povrati, da mu pomogne, ali nije mu bilo spasa, povrede koje je zadobio bile su teške.

Nastradao dobar čovek

Kako navodi naš sagovornik, odmah je pozvao Hitnu pomoć, a tu su se skupili i porodica i rođaci.

- Ekipa Hitne pomoći brzo je došla na mesto nesreće. Lekari su pokušali reanimaciju, ali nažalost bezuspešno - navodi sagovornik i dodaje da je celo mesto zavijeno u crno jer je nastradao čovek velikog srca, porodičan i pošten mladić koji je nedavno osnovao porodicu.