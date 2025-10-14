Slušaj vest

Telo Marka Mladenovića (43) iz Kuršumlijske Rače pronađeno je juče u popodnevnim satima u potoku, oko četiri kilometara od kuće.

Podsetimo, telo je pronađeno nakon više od četiri dana potrage. Na telu nema tragova nasilja, pa iako je obavljen uviđaj, nije naložena obdukcija.

Njegov brat Žarko kaže da je kraj njega pronađena odeća, jer se izgleda svukao.

Poslednji put, podsetimo, Žarko koji živi u Kuršumliji se čuo sa bratom u nedelju 5. oktobra kada je počelo nevreme. Kako par dana nije bilo struje, porodica je pretpostavila da mu je prazan mobilni telefon, a u sredu, 8. oktobra, kada je došla struja, uporno su ga zvali, ali je bio nedostupan.

U četvrtak je prijavljen njegov nestanak, a kada je Žarko došao da ga potraži u Raču vrata od kuće bila su otvorena, i pronašao je Markov novčanik sa dokumentima, ali ne i mobilni telefon.