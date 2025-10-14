Slušaj vest

Zbog tog užasa, koji je kasnije otkriven zahvaljujući presretnutim porukama sa kriptovane aplikacije Skaj, ovaj datum je zauvek obeležen kao "Krvavi 14. oktobar".

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Mup

Odale ih poruke U optužnici koju je protiv Belivukove kriminalne grupe podiglo beogradsko tužilaštvo, transkripti su razgovora Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u kojima se oni ostatku klana hvale da su u Crnoj Gori ubili dvojicu “bitnih”, a da će uskoro “odrati” i Kapetana. Istog dana, deo klana u Beogradu je ubio Lazara Vukićevića, koga su u kuću u tamošnjem naselju Ritopek namamili upravo preko Radulovićevog telefona. - Je li, brate, ništa mi draže nema nego što smo Lazu odrali, znači brate ja ne mogu da ti opišem. Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa, odrali smo Zeca i evo ga Kapetan, i njega ćemo da oderemo za koji dan. Znači, burazeru, četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni - poruka je koju 14. oktobra 2020. u 22.17 ostalim članovima klana šalje Miljković.

Krvavi dan

Sve je počelo u ranim jutarnjim satima kada su Veljko Belivuk i njegov najbliži saradnik Marko Miljković ilegalno prešli granicu sa Crnom Gorom.

Po nalogu šefa kavačkog klana Radoja Zvicera, krenuli su da otmu visokopozicioniranog člana suparničkog škaljarskog klana, Mila Radulovića Kapetana. Radulović je, podsetimo, bio jedan od ljudi od poverenja vođa "škaljaraca". Nakon što su ga oteli, Belivuk i Miljković iskoristili su njegov kriptovani telefon da namame Lazara Vukićevića u smrtonosnu zamku u Ritopeku.

Samo nekoliko sati pre otmice Kapetana, dvojica vođa klana već su ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića. Prema porukama sa Skaja, Hodžić i Spahić su pokušali da pruže otpor.

- Umalo da izginemo - pisali su svojim saradnicima Belivuk i Miljković, kada su rekli da su "jedva izvukli živu glavu".

Tela Damira Hodžića i Adisa Spahića nisu pronađena, a ono što su njihove porodice, kada su prijavile nestanak, rekle policiji je da je Spahić pošao da Hodžića odveze negde. Spahić je tog dana napustio renoviranje svog frizerskog salona i majci rekao da se vraća brzo i da samo ide da "odveze Dada", misleći na Hodžića. Posle toga izgubio im se svaki trag.

Tela su prebacivana iz septičke jame gde su ih prvobitno bacili počinioci, prema navodima tužilaštva. Oni su ubijeni u okolini Podgorice, a počinioci su, u periodu od 14. do 15. oktobra 2020. godine, izmestili njihova tela iz septičke jame.

Maltretiranje "iz petnih žila"

U isto vreme, njihova ekipa u Beogradu pripremala se za otmicu Vukićevića. Koristeći Kapetanov telefon, poslali su mu poruku.

- Brate, bi li išao da ispitaš Vepra? Al sve, brate, sve! - pisalo je u poruci na koju Vukićević, ne sluteći da je šalje sam Belivuk i da je reč o zamci, odgovara: "Šta god treba, brate moje. Ako hoćeš i u akciju da idemo."

Tako su Belivukovi ljudi, prema Skaju, napravili zamku koja se završila krvoprolićem.

"Kapetanov čovek", koji je trebalo da ga pokupi, bio je zapravo Nemanja Đurić, član Belivukovog klana. Odvezao ga je pravo u kuću strave u Ritopeku, gde su mu već bile pripremljene prostorije za mučenje i egzekuciju.

U međuvremenu, Belivuk i Miljković iz Crne Gore preko Skaja nadgledaju sve, šalju poruke, traže izveštaje i naređuju da Vukićevića "maltretiraju iz petnih žila". U jednoj od poruka Belivuk čak traži da ga spoje telefonom sa zarobljenim Lazarom.

- E ovde Vepar, druže! Gde si, Laki? Znaš li kome će ‘grobari’ da p*še? Znaš li da će da te biju toliko da moliš da te ubiju? Sve ćemo vas pobiti, sve!

Prema porukama članova, mučili su ga satima, a Belivuk je zahtevao da mu se prenese svaki detalj, govoreći da ga "to hrani".

Novi rođendan

Sudeći po porukama, klan je imao nameru da Vukićevića ispituje i muči najmanje dva dana pre nego što ga ubiju, ali nisu očekivali da će, čim su stigli u Ritopek, Lazar pokušati da se brani i izvaditi pištolj “glok”. U rvanju sa njim Miloš Budimir polomio je prst, uspeli su da ga savladaju tako što su ga brutalno pretukli. To im je, sudeći po razgovoru, pokvarilo planove da ga duže muče, ali su se nad Vukićevićem iživljavali satima.

Dok su u Ritopeku ubijali Vukićevića, Belivuk i Miljković su u Crnoj Gori završavali "posao" sa drugom žrtvom, Kapetanom. Njegovi delovi tela pronađeni su tek nekoliko meseci kasnije na Lovćenu.

Sam Belivuk kasnije je u porukama pisao kako je 14. oktobar "dan koji će slaviti kao novi rođendan", nazivajući ga "velikim danom za sve".

Šarac ih prozreo

Aleksandar Šarac Foto: Printscree/Instagram

Te iste večeri, klan je pokušao da namami i Aleksandra Šarca, bliskog škaljarskom klanu. Ipak, on nije naseo na poruke.

- Brate, batali Šarca, ništa danas... njega ćemo da oderemo sutra na ulici - pisali su preko Skaja.