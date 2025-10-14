Slušaj vest

Društvene mreže preplavljene su tužnim oproštajima od Ivana Trailovića (38) iz Kladurova kod Petrovca na Mlavi, koji je juče tragično nastradao tokom popravke kamionske prikolice.

Nesreća se, podsetimo, dogodila juče popodne u selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi kada je, navodno, došlo do pucanja vazdušnog jastuka na kamionu koji je pritisnuo karoseriju koja je iznenada pala i priklještila nesrećnog muškarca. Od siline udarca on je preminuo na licu mesta.

Živećeš večno

"Voljeni nikad ne umiru. Živećeš večno" - napisala je neutešna Ivanova supruga sa kojom je pre tri emseca dobio dete. Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari u kojima joj rođaci, prijatelji i poznanici izjavljuju saučešće.

"Počivaj u miru, dobri naš", "Saučešće porodici, izgubili smo velikog Ivana", "Ovo je strašno što se desilo, pozdravi mi ujko mamu i brata", "Sada su među anđelima i na nekom boljem mestu", "Široki ti rajski putevi dobri čoveče. Nikada te nećemo zaboraviti", "Čuvamo uspomene na tebe i tvom dečaku nećemo dozvoliti da zaboravi kakavog divnog oca je ima" - samo su neki od oproštaja koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Pukao vazdušni jastuk

Kako nam je ranije ispričao poznanik nastradalog, tragedija se dogodila u trenutku.

- Pukao je vazdušni jastuk i pritisnuo karoseriju koja je pala. Težina ga je pritisla, bilo je dosta krvi... Ivanov brat pokušao je da mu pomogne. Dozivao je pomoć, hvatao se za glavu, kažu da je bilo strašno, bukvalno mu je stradao pred očima. Nažalost sve se desilo u trenutku i nije mogao da mu pomogne, to ga je verovatno slomilo. Bespomoćno je, u šoku pokušavao da ga povrati, da mu pomogne, ali nije mu bilo spasa, povrede koje je zadobio bile su teške - objasnio je ranije poznanik Ivana.