Forum pravnika Srbije saopštio je da je zabrinjavajuća odluka Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) u kojoj je navedeno da javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove VST-a isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani, a ne upućeni. Ova odluka, kako navode, suprotna je Pravilniku o upravi u javnim tužilaštvima koji propisuje da Kolegijum, osim glavnog javnog tužioca i ostalih javnih tužilaca, čime i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo.

- Ovim je Izborna komisija mimo svojih ovlašćenja izmenila odredbu Pravilnika iako nema ovlašćenje da menja ili tumači njegove odredbe. Očigledno je da se iza ove odluke nazire uticaj Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, što dodatno potvrđuje postojanje koordinisanih aktivnosti usmerenih ka kontrolisanju izbornog procesa i ograničenju javnih tužilaca u predlaganju kandidata - navodi se u saopštenju Foruma pravnika.

Zagorka Dolovac Foto: Zorana Jevtić

Kako navode, prema pisanju medija koji su naveli da je Zagorka Dolovac usmenim nalozima zabranila javnim tužilaštvima održavanje kolegijuma i predlaganje kandidata za izbor novog saziva VST-a pre 13. oktobra, ona je direktno uticala na postupak izbora suprotno članu 6. Zakona o javnom tužilaštvu koji zabranjuje svaki oblik neprimerenog uticaja, pa i od strane Vrhovnog javnog tužioca.

- Očigledno je zabrana održavanja kolegijuma doneta sa namerom da se onemogući drugim javnim tužiocima moguća kandidatura i podrška od strane kolega. Cilj takvog postupanja jeste stvaranje prostora za favorizovanje jednog, unapred određenog kandidata, koji bi bio neformalno predložen od strane Zagorke Dolovac, a po naredbi podržan od strane drugih javnih tužilaca - dodaju oni u saopštenju.

U ovom slučaju, kako ističu, postoji dvostruki uticaj Zagorke Dolovac na izborni proces, sa jedne strane u svojstvu Vrhovnog javnog tužioca, a sa druge kao člana VST-a po položaju, što dodatno pojačava sumnju u zakonitost i nepristrasnost celokupnog postupka.

- Takvim pritiskom, Izborna komisija VST-a donela je odluku suprotnu Pravilniku, kojom se upućenim tužiocima zabranjujeda učestvuju u predlaganju kandidata na kolegijumima tužilaštva u koje su upućeni - navode.

Forum pravnika Srbije smatra da je nedopustivo da se izbori za novi saziv Visokog saveta tužilaštva sprovode pod pritiskom bilo kog pojedinca, a pogotovo Vrhovnog javnog tužioca.