Slušaj vest

Begunac Đorđe Makić (19) glavnoosumnjičeni za ubistvo studenta Vukašina Stankovića (23) u avgustu ispred jedne kladionice na Vračaru u Beogradu, samo sedam dana pre zločina bio je priveden nakon tuče u Skadarliji, saznaje Kurir!

Vukašin Stanković, podsetimo, brutalno je ubijen u noći između 30. i 31. avgusta, dva sata iza ponoći u Kursulinoj ulici na Vračaru. Četvorica napadača razbežali su se nakon krvavog napada, a trojica su do sada uhapšena, dok se za Đorđem Makićem intezivno traga. MUP Srbije oglasio se saopštenjem u petak, objavivši fotografiju begunca, a detaljnije o tome pročitajte OVDE.

Osumnjičeni Đorđe Makić Foto: Mup

Sedam dana pre ubistva privođen

- Đorđe Makić bio je priveden u noći između 22. i 23. avgusta nakon masovne tuče u Skadarliji u Beogradu. Navodno, on je tada sa još jednim muškarcem naneo povrede mladiću ispred jednog lokala. Navodno, povređeni je na saslušanju rekao "da je do nesporazuma došlo oko devojaka koje su se nalazile u lokalu" - navodi Kurirov dobro obavešten izvor i dodaje:

- Povređeni mladić je opisao napadače kao grupu obučeno u crno. Osumnjičeni Đorđe Makić nakon tuče je priveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog nanošenja lakših telesnih povreda.

Ubijeni Vukašin Stanković Foto: Privatna arhiva

Sedam dana kasnije Đorđe Makić je sa još jednim vršnjakom i dvojicom maloletnika, koja su stara po 17 godina napali Vukašina Stankovića i njegovog prijatelja M. R. (23) ispred kladionice na Vračaru. Napadači su ih prvo, kako smo ranije pisali, namamili, a zatim pretukli i izboli noževima. Vukašin je od zadobijenih povreda priminuo, dok je njegov prijatelj zadobio teške telesne povrede i tek nedavno je izašao iz bolnice i nalazi se na kućnom lečenju.

Inače, da podsetimo, u policijskom saopštenju navodi se da u zajedničkoj saradnji sa UKP, Odeljenjem za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu tragaju za osumnjičenim počiniocem Đorđem Makićem, koji se sumnjiči, da je kobne večeri sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici u Beogradu.

Mesto napada na Vračaru Foto: Kurir.rs

- Sumnjiči se da je učestvovao u tuči u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život. Podsećamo, da su prethodno uhapšeni A. K. (18) i dvojica sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju - navodi se između ostalog u saopštenju MUP-a.

Istragu povodom ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Istražiteljima su u identifikaciji napadača pomogli i snimci sa nadzorne kamere iz kladinonice i ispred lokala. Inače, kako se moglo pročitati u medijima nakon ubistva, Vukašin Stanković je zadobio čak 19 uboda nožem.