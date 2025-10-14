KOMŠIJU UBADAO DO SMRTI ZBOG 2.000 DINARA: Nastavljeno suđenje Mustafi sa Čeneja, veštak govorio o jezivim povredama na telu žrtve!
U novosadskom Višem sudu nastavljeno je suđenje za teško ubistvo za koje je okrivljen Denis Mustafa (29) sa Čeneja.
On se tereti da je u noći između 2. i 3. februara 2024. godine oštrim predmetom usmrtio sedamdsetosmogodišnjeg komšiju. Na jučerašnjem glavnom pretresu sudskom veću je predočen nalaz i mišljenje sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Nišu.
Govoreći o lokalizaciji rana na telu žrtve, veštak prof. dr Radovan Karadžić rekao je da su one nastale u kratkom vremenskom periodu, a da je na maloj površini od šest puta 10 centimetara naneto devet ubodnih rana. Veštak je dodao da prilikom sastavljanja nalaza i mišljenja nisu imali foto-dokumentaciju sa obdukcije oštećenog i napomenuo da je gotovo nemoguće da se oštećeni prilikom zadobijanja rana pomerao.
Okrivljeni Denis Mustafa na jučerašnji glavni pretres doveden je iz Okružnog zatvora na Klisi jer mu je pritvor ponovo produžen i može da traje do 13. decembra.
Denis Mustafa se tereti za teško ubistvo koje je počinjeno u kući žrtve, u Ulici Matice srpske na Čeneju. Telo, u lokvi krvi, sa vidnim ubodima nožem, pronašao je sin nesrećnog čoveka, a okrivljeni je uhapšen ubrzo nakon što je zločin otkriven i od tada se nalazi iza rešetaka. Kod njega je pronađen i novac, oko 2.000 dinara, koji je, kako se sumnja, uzeo od žrtve.
Dan nakon zločina, pojedini žitelji Čeneja, malog mesta nadomak Novog Sada, ispričali su da ih je zločin sve šokirao i potresao.
Suđenje će biti nastavljeno 18. novembra saslušanjem veštaka.
(Dnevnik)