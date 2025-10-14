Slušaj vest

U novosadskom Višem sudu nastavljeno je suđenje za teško ubistvo za koje je okrivljen Denis Mustafa (29) sa Čeneja.

On se tereti da je u noći između 2. i 3. februara 2024. godine oštrim predmetom usmrtio sedamdsetosmogodišnjeg komšiju. Na jučerašnjem glavnom pretresu sudskom veću je predočen nalaz i mišljenje sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Nišu.

Govoreći o lokalizaciji rana na telu žrtve, veštak prof. dr Radovan Karadžić rekao je da su one nastale u kratkom vremenskom periodu, a da je na maloj površini od šest puta 10 centimetara naneto devet ubodnih rana. Veštak je dodao da prilikom sastavljanja nalaza i mišljenja nisu imali foto-dokumentaciju sa obdukcije oštećenog i napomenuo da je gotovo nemoguće da se oštećeni prilikom zadobijanja rana pomerao.

Okrivljeni Denis Mustafa Foto: Printscreen/Facebook

Okrivljeni Denis Mustafa na jučerašnji glavni pretres doveden je iz Okružnog zatvora na Klisi jer mu je pritvor ponovo produžen i može da traje do 13. decembra.

Denis Mustafa se tereti za teško ubistvo koje je počinjeno u kući žrtve, u Ulici Matice srpske na Čeneju. Telo, u lokvi krvi, sa vidnim ubodima nožem, pronašao je sin nesrećnog čoveka, a okrivljeni je uhapšen ubrzo nakon što je zločin otkriven i od tada se nalazi iza rešetaka. Kod njega je pronađen i novac, oko 2.000 dinara, koji je, kako se sumnja, uzeo od žrtve.

Dan nakon zločina, pojedini žitelji Čeneja, malog mesta nadomak Novog Sada, ispričali su da ih je zločin sve šokirao i potresao.

Suđenje će biti nastavljeno 18. novembra saslušanjem veštaka.