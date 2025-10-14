Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, u javnim tužilaštvima na teritoriji AP Vojvodina u toku je neprimereni pritisak koji na njih vrše Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac i njena desna ruka Tatjana Lagumdžija, inače šefica Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu.

Njih dve, prema tvrdnjama izvora Kurira, pritiskaju vojvođanska viša javna tužilaštva da podrže kandidaturu Borisa Majlata za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva.

- Neprimereni uticaji, pritisci, ucene i pretnje javnim tužiocima da glasaju mimo svoje volje nedopustivi su i zabranjeni zakonom zbog čega Dolovac i Lagumdžija moraju hitno biti sprečene u nastavku ove kampanje - tvrdi naš sagovornik iz pravosuđa.

