Kako nezvanično saznajemo u Višem javnom tužilaštvu, istraga protiv M.I. se i dalje vodi, a on se pred tužiocem branio ćutanjem.

Njih dvojica su tog kišnog nedeljnog popodneva sedeli u takozvanim letnjikovcima na dečjem igralištu. Popili su pivo, a komšije nisu čule neku raspravu ili svađu. Kako nam je posvedočeno na licu mesta sat vremena nakon ubistva, Darko je krenuo, a M.I. ga je navodno sustigao i ispalio metke. Sve se dogodilo naspram škole "Mika Antić".

Darko V. (28) ubijen je sa najmanje dva metka tog dana oko 18 sati, mada neke komšije kažu da su čula tri pucnja. Za sada je motiv ubistva nepoznat jer obojica nisu imala veze sa kriminalnim strukturama. M. I. jeste imao posla sa policijom ranije dok je Darko pošteno  radio na građevini. Imao je neki plan za odlazak u inostranstvo.

Ovako izgleda mesto zločina u Nišu Foto: Kurir/M.S.

- Ja sam čula tri pucnja. Mislila sam da su petarde i nisam izašla ni na terasu, ali sam čula "ubiše čoveka, ubiše čoveka". Onda sam izašla i videla da se iza zgrade okupljaju malobrojne komšije jer je to nedelja, kiša. Kad' sam sišla dole, imam šta da vidim, užas. Tako nešto se u kraju nikada nije dogodilo jer je ovo poznat porodični deo Niša - rekla nam je danas jedna od komšinica iz "žutih zgrada".

Jedan od komšija koji je prvi došao na licu mesta kažu da je Darko bio živ nekoliko trenutaka nakon pucnjave.

- Video sam neko komešanje ljudi i povike. Odmah sam otrčao tamo i pored ubijenog je bila neka flaša, a on je još bio živ pa sam pomislio da je momak udaren flašom, ali onda sam video da je on sa strane upuca i da mu je tu zapravo metak izašao - rekao je jedan od prvih komšija koji je dotrčao da pomogne, ali nije uspeo.

Prve komšije ubijenog Darka V. potvrđuju da je zaista bio vredan i nikada incidentan ili nasilan. 

Mesto gde je sinoć ubijen Darko V.(28) u niškom naselju Durlan Izvor: Kurir/M.S

- Dareta znam od malena i to dete nikad problem nije pravio. Bila sam sada da izjavim saučešće ovamo kod majke gde je živeo i tuga velika. bar da je otišao u to inostranstvo da radi. Imao je planopve, tek je život bio pred njim - kaže jedna komšika. 

M.I. se nalazi u pritvoru i čeka odluku tužilaštva. On se nakon pucnjave udalji s lica mesta, ali se ubrzo predao policiji.

