Policija je uhapsila M. L. (31) iz Zemuna zbog sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Vozač iz Zemuna uhapšen je sinoć u blizini Kraljeva, nakon što je, kako se sumnja, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola i neprilagođenom brzinom, udario ženu koja se kretala pored puta, a zatim pobegao sa mesta nesreće.

Nesreća se dogodila oko 22 časa u mestu Sirča, nedaleko od Kraljeva. Prema informacijama iz Policijske uprave, muškarac je upravljao vozilom marke „pežo“ kada je naleteo na ženu (30).

Umesto da stane i pomogne povređenoj, vozač je nastavio vožnju i napustio mesto događaja. Žena je zadobila teške telesne povrede i hitno je prevezena u Kliničko-bolnički centar u Kragujevcu.

Policija je ubrzo locirala i privela osumnjičenog, a alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola u trenutku nesreće.

Protiv M. L. (32) iz Zemuna podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kao i neukazivanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.