PIJANI ZEMUNAC KOLIMA POKOSIO ŽENU U KRALJEVU, PA POBEGAO: Stravična saobraćajka, vozač se tereti za dva krivična dela!
Policija je uhapsila M. L. (31) iz Zemuna zbog sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
Vozač iz Zemuna uhapšen je sinoć u blizini Kraljeva, nakon što je, kako se sumnja, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola i neprilagođenom brzinom, udario ženu koja se kretala pored puta, a zatim pobegao sa mesta nesreće.
Nesreća se dogodila oko 22 časa u mestu Sirča, nedaleko od Kraljeva. Prema informacijama iz Policijske uprave, muškarac je upravljao vozilom marke „pežo“ kada je naleteo na ženu (30).
Umesto da stane i pomogne povređenoj, vozač je nastavio vožnju i napustio mesto događaja. Žena je zadobila teške telesne povrede i hitno je prevezena u Kliničko-bolnički centar u Kragujevcu.
Policija je ubrzo locirala i privela osumnjičenog, a alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola u trenutku nesreće.
Protiv M. L. (32) iz Zemuna podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kao i neukazivanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.
